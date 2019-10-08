Названа официальная причина смерти Марьянова

По данным следствия, Марьянов находился в реабилитационном центре с 6 по 15 октября 2017 года. В последний день пребывания актёр не менее 10 раз пожаловался сотрудникам учреждения на боль в ноге и плохое самочувствие, но никаких мер руководитель центра не предприняла.

«Директор центра осознавала, что он находится в опасном для его жизни и здоровья состоянии. Она запретила вызывать «скорую помощь», намереваясь продолжить социальную адаптацию актера в стенах своего центра», — говорится на сайте ведомства.

В результате «скорую» вызвал один из клиентов центра, однако Марьянов после госпитализации скончался в больнице. По заключению экспертов, актёр умер из-за сквозного разрыва задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери.

Следователи предъявили обвинение директору центра по статье «оказание услуг, повлёкших по неосторожности смерть человека». Если вина женщины впоследствии будет доказана в суде, ей грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до шести лет.