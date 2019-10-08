Столичные следователи завершили расследование уголовного дела о смерти Дмитрия Марьянова, в гибели которого правоохранители увидели вину директора реабилитационного центра, где актёр проходил лечение, говорится на сайте ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области. Эксперты пришли к выводу, что артист скончался из-за не оказанной своевременно медицинской помощи.
По данным следствия, Марьянов находился в реабилитационном центре с 6 по 15 октября 2017 года. В последний день пребывания актёр не менее 10 раз пожаловался сотрудникам учреждения на боль в ноге и плохое самочувствие, но никаких мер руководитель центра не предприняла.
«Директор центра осознавала, что он находится в опасном для его жизни и здоровья состоянии. Она запретила вызывать «скорую помощь», намереваясь продолжить социальную адаптацию актера в стенах своего центра», — говорится на сайте ведомства.
В результате «скорую» вызвал один из клиентов центра, однако Марьянов после госпитализации скончался в больнице. По заключению экспертов, актёр умер из-за сквозного разрыва задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери.
Следователи предъявили обвинение директору центра по статье «оказание услуг, повлёкших по неосторожности смерть человека». Если вина женщины впоследствии будет доказана в суде, ей грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до шести лет.