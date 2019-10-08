Жена Бута рассказала о его главной цели

Жизнь россиянина Виктора Бута , отбывающего 25-летний срок заключения в США по обвинению в подготовке сговора с целью убийства американских граждан, подчинена одной цели: выжить и вернуться домой, рассказала РИА Новости во вторник по телефону жена россиянина Алла Бут.

"Вся жизнь моего мужа подчинена одной цели: выжить в тюрьме и вернуться домой. Он этим живет, ради этого существует, поддерживая форму огромными усилиями воли и ежедневными упражнениями", — сказала агентству жена Бута.

"Мы редко говорим об этом, тем более в СМИ, но у него, как и у многих людей старше 50, есть проблемы со здоровьем, и решать их ему приходится, чаще всего, самостоятельно, с помощью йоги и здоровой пищи, которую не так уж просто найти в тюрьме", — добавила она.

Алла Бут рассказала, что во время второго свидания муж рассказал, что настолько перенервничал перед прошлой встречей, что весь следующий день пролежал, почти не вставая.

"Он рассказал, что сумел только, собрав волю в кулак, сделать несколько своих обычных упражнений йоги, и опять повалился без сил. Ему понадобился целый день и ночь, чтобы как-то прийти в себя", — сказала она.

Жена российского бизнесмена вместе с дочерью в настоящее время находится в городке Мэрион в американском штате Иллинойс и навещает мужа в тюрьме, расположенной там, четыре раза в неделю. Ей и дочери удалось приехать в США только в сентябре, после длительного периода получения разрешений на посещение тюрьмы и почти годичного ожидания американских виз.

"Сейчас мы видимся по субботам и воскресеньям, и еще два дополнительных дня в неделю, в обычные дни. Таких нервов, как на первом свидании, конечно, уже нет, мы оба обрели некоторое внутреннее спокойствие", — сказала Алла Бут.

"Первые два свидания прошли в обычные дни, по спецразрешению, которое нам помогли получить российские дипломаты в США, поэтому третье и четвертое свидания, которые пришлись на выходные, стали для нас шоком: если до этого мы были в зале свиданий одни, потому что свидания в течение недели для большинства заключенных запрещены, то тут мы оказались в середине огромной толпы заключенных и их посетителей", — рассказала она.

"Жуткий гвалт, все говорят одновременно, услышать друг друга почти невозможно. Но сейчас мы с дочерью уже привыкли и к этому", — добавила жена Бута.

Она сообщила также, что специальное разрешение американских властей на два дополнительных свидания в неделю вскоре истекает.

"С ужасом жду этого, потому что останутся только два свидания в неделю, по субботам и воскресеньям, а потом мы вернемся домой, и только Бог знает, когда мы сможем увидеться снова. Здесь и вопрос средств на следующую поездку, которых у нас нет, и то, что виза у нас одноразовая, другой американцы не дали, и дадут ли в будущем, неизвестно", — сказала жена Виктора Бута.

"Мы, конечно, надеемся на лучшее. Я сейчас абсолютно спокойна за душевное, психологическое состояние Виктора: он не дает себе ни малейшей слабины в этом отношении, никогда не позволяет себе праздности, которая могла бы привести к унынию, он постоянно чем-то занят, постоянно пополняет свои, и без того немалые, знания в языках, истории, других областях", — сказала она.

"Он глубоко верит в то, что рано или поздно вернется домой. И мы верим вместе с ним, еще больше верим после личного общения на свиданиях здесь", — сказала Алла Бут.

Виктор Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб. Ему предъявили обвинения в подготовке сговора с целью убийства граждан США, военнослужащих США, с целью материальной поддержки терроризма и незаконного оборота портативных ракет "земля-воздух".

Россиянин отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции были отменены. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательства. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего ему был вынесен минимальный приговор по статьям, которые ему инкриминировали, — 25 лет тюрьмы.