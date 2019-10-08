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Новая возрастная маркировка появится в России 

Вечерняя Москва + ещё 1 1 час назад
Новая возрастная маркировка появится в России
Фото: РИА Новости
Депутаты Госдумы подготовили к первому чтению законопроект об изменении в РФ возрастной маркировки. Теперь предлагается ввести новую систему более общих рекомендаций без определения конкретного возраста — «для семейного просмотра», «для дошкольников», «не рекомендовано для детей».
Отмечается, что сохранится маркировка «18+» для произведений литературы и искусства, но законопроект избавит организаторов мероприятий и учреждения культуры от избыточной промежуточной маркировки (0+, 6+ и других).
Авторы документа отметили, что формальное соблюдение действующего закона привело к тому, что издательства классических произведений литературы ставили на книгах маркировку «18+», то есть запрещенную для детей. Поэтому парламентарии предлагают внести изменения в законы, которые регулируют доступ детей к культурным ценностям.
Кроме того, старая версия законопроекта предлагала освободить от возрастной маркировки фильмы, которые были созданы до 1991 года на территории, относившейся к Российской империи или СССР. Это положение изъято из новой редакции, сообщает РИА Новости.
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Комментарии
Общество , Другое , Госдума , РИА Новости
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