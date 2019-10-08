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Зауральцы пожаловались «Первому каналу» на скандальную больницу 

Ura.Ru 21 час назад
Зауральцы пожаловались на скандальную больницу в СМИ
Фото: URA.RU
Жители Лебяжьевского района Курганской области рассказали о проблемах местной больницы в письме ведущему программы «Мужское и Женское» на «Первом канале» Александру Гордону.
«Сегодня отправили по почте письмо Гордону. Уже не знаем, куда обращаться», — рассказала «URA.RU» одна из местных жительниц, инициировавшая отправку письма.
По ее словам, на ситуацию в медучреждении не повлияли ни жалобы властям, ни смена руководства: « [Главврача Владимира] Харченко уволили, но по факту он продолжает там распоряжаться».
Местные жители вспомнили и о враче, которого в начале года обвинили в незаконном изготовлении наркотиков.
«Он как работал, так и работает», — возмутилась собеседница агентства.
Получить оперативные комментарии в руководстве Лебяжьевской ЦРБ не удалось. В региональном департаменте здравоохранения сообщили «URA.RU», что сейчас больницей руководит Светлана Харченко (по данным местных жителей — жена экс-главврача). Жалобы Гордону чиновники комментировать не стали.
Зауральцы написали ведущему и о других нерешенных проблемах муниципалитета, в том числе об отсутствии освещения в райцентре и закрытой общественной бане.
Ранее «URA.RU» сообщало о массовом увольнении врачей в Лебяжьевской ЦРБ. В начале августа больницу посетило руководство департамента здравоохранения, после чего главврач лишился должности. Год назад Гордону жаловались на проблемы в Звериноголовской ЦРБ в Курганской области. После этого обратившаяся к ведущему сотрудница больницы лишилась работы.
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Общество , Александр Гордон , Курганская Область
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