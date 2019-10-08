Зауральцы пожаловались на скандальную больницу в СМИ

Зауральцы пожаловались «Первому каналу» на скандальную больницу

«Сегодня отправили по почте письмо Гордону. Уже не знаем, куда обращаться», — рассказала «URA.RU» одна из местных жительниц, инициировавшая отправку письма.

По ее словам, на ситуацию в медучреждении не повлияли ни жалобы властям, ни смена руководства: « [Главврача Владимира] Харченко уволили, но по факту он продолжает там распоряжаться».

Местные жители вспомнили и о враче, которого в начале года обвинили в незаконном изготовлении наркотиков.

«Он как работал, так и работает», — возмутилась собеседница агентства.

Получить оперативные комментарии в руководстве Лебяжьевской ЦРБ не удалось. В региональном департаменте здравоохранения сообщили «URA.RU», что сейчас больницей руководит Светлана Харченко (по данным местных жителей — жена экс-главврача). Жалобы Гордону чиновники комментировать не стали.

Зауральцы написали ведущему и о других нерешенных проблемах муниципалитета, в том числе об отсутствии освещения в райцентре и закрытой общественной бане.

Ранее «URA.RU» сообщало о массовом увольнении врачей в Лебяжьевской ЦРБ. В начале августа больницу посетило руководство департамента здравоохранения, после чего главврач лишился должности. Год назад Гордону жаловались на проблемы в Звериноголовской ЦРБ в Курганской области. После этого обратившаяся к ведущему сотрудница больницы лишилась работы.