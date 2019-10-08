Из онкоцентра имени Блохина намерены уволиться 50 медсестер

Вслед за врачами в массовом порядке решили уволиться и медсестры столичного онкоцентра им. Николая Блохина. Основной причиной увольнения называется «нищенская зарплата» в районе 3-5 тыс. рублей в месяц. За последнюю неделю из медучреждения уволились уже пять врачей-онкологов, которые ранее выразили протест против нового руководства.

Вслед за врачами-онкологами детского отделения Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Николая Блохина решили уволиться также и медсестры из-за «нищенских зарплат». Об этом сообщил независимый профсоюз медработников «Альянс врачей» в своем твиттере.

Однако, по данным принадлежащего Григорию Березкину РБК, в онкоцентре никто больше не писал заявления об увольнении.

«Детский институт работает в штатном режиме. Ни одного заявления нет ни в кадровой службе, ни в администрации НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина», — сообщили изданию в пресс-службе медучреждения.

«Альянс врачей» также выложил видео, на котором одна из сотрудниц московского центра онкологии рассказывает о «реальных» заплатах врачей и медицинских сестер. Так, по ее словам, руководство говорит о том, что медсестры получают по 85 тыс. рублей, а врачи по 180 тыс. рублей, в то время как в реальности эти суммы значительно ниже. Женщина отметила, что медсестры получают «по три, по две, по пять тыс. рублей», а врачи по «пять, шесть, 10 тыс. рублей». В связи с этим медсестра вместе с еще двумя сотрудниками намерена работать в другой больнице.

Как рассказал бывший замдиректора онкоцентра Максим Рыков, из НМИЦ им. Блохина могут уйти около 50 медсестер, передает «Интерфакс».

Он также сообщил, что стал пятым уволенным врачом, забрав свою трудовую книжку. При этом он отметил, что четверым другим уволенным трудовые книжки пока не отдают.

Скандал вокруг медучреждения разгорелся после того, как в конце сентября ряд сотрудников центра записали видеообращение к общественности с просьбой о помощи. Врачи-онкологи в своем видео потребовали уволить директора института Светлану Варфоломееву. В противном случае, отметили сотрудники НМИЦ, покинуть свои должности готовы 26 врачей. Вместе с тем врачи перечислили и имеющиеся проблемы онкоцентра, который является одним из лучших в России. По их словам, в лечебных боксах есть плесень, систему вентиляции никто не ремонтирует, кроме того, палаты учреждения переполнены, а руководство выплачивает повышенные зарплаты «лояльным лицам» в ущерб другим сотрудникам.

Помимо этого, как рассказал собеседник «Газеты.Ru», родителям приходится самостоятельно справляться с бытовыми проблемами в отделении.

«У нашего сына очень сложный диагноз, нейробластома. По прогнозам все было очень печально. Лежали в стационаре с мая 2018 года на протяжении года. И все это время мы наблюдали за тем, как родители мыли палаты своими руками. В таких ситуациях не думаешь, как правильно — хочется только облегчить жизнь своему ребенку», — пояснил мужчина.

Однако в Минздраве обращение врачей, готовых уволиться, не поддержали. В ведомстве отметили, что руководство онкоцентра вполне обоснованно предъявляет коллективу требования, чем повышают качество лечения больных, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минздрава. Вместе с тем там отметили, что выступление докторов является «грубым нарушением врачебной этики». Однако ведомство все равно взяло на контроль эту ситуацию, создав специальную комиссию.

Против решения врачей выступил и президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, доктор медицинских наук Леонид Рошаль

«Я уже много лет детский доктор и это я не понимаю — ищите другие способы, потому что это, кажется, шантаж. В этом отношении я их не поддерживаю, коллективное заявление об уходе — это безобразие, и врачебное сообщество это не поддержит никогда», — уверен Рошаль.

Он отметил, что нельзя ставить на одни весы свои амбиции и здоровье детей.

Но увольнения вскоре последовали. Так, 4 октября в онкоцентре имени Блохина сообщили о том, что уже подписаны четыре заявления об уходе и еще четыре рассматриваются.

«Четыре заявления подписаны, четыре — рассматриваются. Больше никто увольняться не собирается. Всего в детском институте работают 135 человек», — сообщили РИА «Новости» в пресс-службе учреждения.

Ранее замдиректора НИИ Георгий Менткевич сообщил, что в самое ближайшее время готовы уволиться девять врачей.

«Из отделения трансплантации заявления об увольнении написали все — их там работало шесть человек. Из отделения гематологии, по-моему, еще двое. Из отделения головы и шеи еще один», — рассказал Менткевич в ходе пресс-конференции.

Он отметил, что заявления хотят написать гораздо больше врачей, однако они бояться остаться без работы. Кроме того, врачи чувствуют ответственность за своих пациентов, лечение которых они уже начали.