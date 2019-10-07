Трудовые права граждан предложили защитить

Павлова рассказала о разработке мер по защите трудовых прав граждан

В ближайшее время Правительство может внести в Госдуму инициативы, направленные на усиление защиты трудовых прав граждан, в частности, спортсменов, сообщила член Комитета палаты по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольга Павлова 7 октября, во Всемирный день «За достойный труд!».

Ольга Павлова напомнила, что во исполнение поручения президента России по вопросу совершенствования механизма «параллельного зачета» для спортсменов, Минспорт провел мониторинг правового регулирования условий труда спортсменов и их тренеров.

«Мониторинг выявил отсутствие применения в субъектах имеющихся норм, регламентирующих сохранение заработной платы соответствующей категории тренеров», — пояснила депутат во время встречи в Казани профсоюзного актива Федерации профсоюзов Республики Татарстан с Правительством Республики Татарстан.

В частности, по информации Минспорта, тренерам, ведущим спортивную подготовку, работодатель устанавливает стимулирующие выплаты за переход спортсмена на более высокий этап подготовки, в том числе в иную организацию, осуществляющую подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд РФ, на протяжении года. Также тренер, ранее участвовавший не менее 2 лет в подготовке спортсмена, достигшего высоких результатов в официальных спортивных соревнованиях, имеет право на стимулирующие выплаты не менее 4 лет с момента достижения спортсменом высокого результата.

«Для установления единых принципов перехода спортсменов-кандидатов в спортивные сборные команды России между субъектами РФ Минспорт России планирует инициировать внесение соответствующих изменений в законодательство, содержащих в том числе нормы об условиях заработной платы, материально-техническому обеспечению и финансированию переходящих спортсменов и их тренеров», — рассказала парламентарий.

Также Ольга Павлова напомнила, что в Госдуме готовят ко второму чтению законопроект, гарантирующий своевременную выплату заработка за второй и последующие месяцы работникам, уволенным в связи с ликвидацией предприятия. Действующая редакция Трудового кодекса, по её словам, не всегда обеспечивает гарантии таким работникам в полном объеме. В частности, в кодексе предусмотрена выплата гражданам, увольняемым в связи с ликвидацией организации, выходного пособия в размере среднего месячного заработка.

Если уволенный работник не трудоустроился в течение второго месяца после увольнения, работодатель должен выплатить ему ещё один средний месячный заработок. А если сотрудник в установленный срок обратился в службу занятости, но не был трудоустроен и в течение третьего месяца, то по решению службы занятости ему может быть выплачен третий средний месячный заработок.