Главный онкоцентр РФ ответил на увольнения медсестер

В онкоцентре Блохина опровергли массовое увольнение медсестёр

В детском отделении Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Блохина опровергли информацию о массовом увольнении медсестёр, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК. Об этом заявили в пресс-службе медучреждения.

В сообщении говорится, что новых заявлений на увольнение не поступало.

Ранее о намерении медсестёр покинуть онкоцентр вслед за врачами писали в Twitter независимого профсоюза медработников «Альянс врачей». Там заявили, что медсестры собираются массово увольняются из-за мизерных зарплат. Подробнее о том, какой конфликт назрел в онкоцентре имени Блохина, читайте в материале НСН.