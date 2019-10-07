Главный онкоцентр РФ ответил на увольнения медсестер

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В онкоцентре Блохина опровергли массовое увольнение медсестёр 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
В детском отделении Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Блохина опровергли информацию о массовом увольнении медсестёр, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК. Об этом заявили в пресс-службе медучреждения.
В сообщении говорится, что новых заявлений на увольнение не поступало.
Ранее о намерении медсестёр покинуть онкоцентр вслед за врачами писали в Twitter независимого профсоюза медработников «Альянс врачей». Там заявили, что медсестры собираются массово увольняются из-за мизерных зарплат. Подробнее о том, какой конфликт назрел в онкоцентре имени Блохина, читайте в материале НСН.
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Общество , Видео , Григорий Березкин
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