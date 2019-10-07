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Запуск грузовых поездов на Крымском мосту отложили из-за древнего города 

Lenta.ru + ещё 10 2 часа назад
Запуск грузовых поездов по Крымском мосту отложили
Фото: РИА Новости
Начало движения грузовых поездов по Крымскому мосту отложили до июня 2020 года из-за археологической находки на полуострове. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на пресс-службу Минтранса.
По словам собеседника издания, на пути строительства нашли древнее торговое поселение, построенное в IV веке до нашей эры. После экспертизы было решено сохранить древний город и перенести участок дороги на 140 метров южнее, в связи с чем бюджетные расходы на строительство железной дороги были увеличены с 27,66 миллиардов до 31,04 миллиардов рублей.
Уточняется, что движение пассажирских поездов, в свою очередь, будет запущено по графику — в декабре 2019 года.
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