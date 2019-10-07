В МЧС оценили готовность ЖКХ к зиме

В МЧС России заявили о готовности 92% объектов ЖКХ к зиме

Подавляющее большинство объектов ЖКХ в России готовы к предстоящей зиме. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"По оценке специалистов, к предстоящей зиме готовы более 92% объектов ЖКХ по стране. Работа в этом направлении продолжается", — сообщили в пресс-службе министерства.

В понедельник первый замглавы МЧC России Александр Чуприян провел селекторное совещание, в ходе которого оценил реагирование подразделений ведомства на сезонные риски и нештатные ситуации. В МЧС отметили, что ведомство держит на контроле подготовку объектов ЖКХ к эксплуатации в осенне-зимний период.

В министерстве особо рекомендовали регионам обратить внимание на выполнение требований пожарной безопасности в жилых домах и квартирах, в том числе проверить состояние электропроводки, а также напоминать гражданам правила пожарной безопасности при использовании нагревательных приборов.