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Россияне верят в успешную реализацию проекта «Северный поток-2» 

Рамблер 11 часов назад
Россияне верят в успешную реализацию проекта «Северный поток — 2»
Фото: ТАСС
78% россиян, принявших участие в опросе Аналитической службы Рамблера, верят в успешную реализацию проекта "Северный поток — 2", поскольку считают, что очень многое уже в него вложено.
15% проголосовавших в успешную реализацию проекта не верят, поскольку уверены в том, что Россию обязательно подставят те или иные страны.
7% опрошенных боятся загадывать, удастся ли успешно реализовать данный проект.
Всего в опросе приняли участие 5 634 человека.
У Дании не осталось политических возражений, связанных с прокладкой российского газопровода «Северный поток-2». Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники, знакомые с ходом реализации проекта.
«Северный поток-2» пройдет по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсваль. Трубопровод обойдет транзитные государства — Украину, Белоруссию, Польшу и другие — через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран — России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. В прошлом году Германия, Финляндия и Швеция выдали разрешения на строительство, Дания до сих пор этого не сделала.
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Комментарии1
Общество , Северный поток 2 , газета "Известия"
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