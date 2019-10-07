Россияне верят в успешную реализацию проекта «Северный поток-2»

78% россиян, принявших участие в опросе Аналитической службы Рамблера, верят в успешную реализацию проекта "Северный поток — 2", поскольку считают, что очень многое уже в него вложено.

15% проголосовавших в успешную реализацию проекта не верят, поскольку уверены в том, что Россию обязательно подставят те или иные страны.

7% опрошенных боятся загадывать, удастся ли успешно реализовать данный проект.

Всего в опросе приняли участие 5 634 человека.

У Дании не осталось политических возражений, связанных с прокладкой российского газопровода «Северный поток-2». Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники, знакомые с ходом реализации проекта.

«Северный поток-2» пройдет по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсваль. Трубопровод обойдет транзитные государства — Украину, Белоруссию, Польшу и другие — через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран — России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. В прошлом году Германия, Финляндия и Швеция выдали разрешения на строительство, Дания до сих пор этого не сделала.