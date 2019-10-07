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Умерла боровшаяся с раком участница КВН 

Рамблер 15 минут назад
Скончалась участница команды КВН «Сборная Снежногорска» Евгения Жарикова. Об этом в соцсетях сообщил ее муж, капитан команды Сергей Жариков.
«Дорогие друзья, все кто откликнулся на наш зов о помощи. К огромному сожалению нам не удалось спасти Женю. Сегодня в 6 утра она скончалась в клинике в Москве. Еще раз спасибо всем кто не остался равнодушен. Пусть у вас в жизни всё будет хорошо», — написал он.
В конце сентября у 39-летней Евгении был диагностирован рак желудка 4 стадии. Болезнь обнаружили поздно, и опухоль была уже неоперабельной. Евгении назначили курс лучевой терапии и химиотерапии. Сергей Жариков объявил сбор средств на лечение супруги.
Команда КВН «Сборная Снежногорска» выступает в Высшей лиге КВН.
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