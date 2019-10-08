«Лидеры России» займутся медициной, финансами и наукой

«Лидеры России» становится не только инструментом для поиска универсальных управленцев для госорганов. С этого года в рамках конкурса появились три направления — здравоохранение, наука и финансы. Причем, именно медицине уделяется особое внимание. Ведь победителям, судя по всему, сразу после конкурса придется принимать непосредственное участие в модернизации здравоохранения.

Как уже было заявлено, в рамках конкурса появятся три трека, то есть профессиональных специализации: «Наука», «Финансы и технологии» и «Здравоохранение». Причем обсуждение медицинского направления стало одним из приоритетных. По словам вице-премьера России, наставника конкурса Татьяны Голиковой , отечественное здравоохранение остро нуждается в профессионалах-руководителях.

«Врачей-организаторов в армии трехмиллионной медицинских работников всего 1%. Это означает, что, с одной стороны, у нас сильно замедлена ротация кадров в этой сфере. А с другой стороны — отрасль испытывает нужду не просто во врачах, а во врачах-управленцах, которые могут организовать процессы по-новому», — пояснила Голикова. Она также напомнила, что Путин недавно объявил новый этап модернизации первичного звена здравоохранения, и поэтому там особенно срочно требуются управленцы.

«Нам в отрасли нужны люди, способные стратегически планировать инфраструктуру здравоохранения, которая гибко меняется с учетом перераспределения населения, — добавила министр здравоохранения Вероника Скворцова . — Нам нужны люди, которые будут успешно использовать цифровые технологии и транспортные услуги, которые будут развивать санитарную авиацию и другие способы коммуникации».

По словам Скворцовой, из 75 тысяч медицинских учреждений более 60 тысяч — это медицинские учреждения первого звена, на которые, однако, приходится 1% управленческих кадров. «Может быть, больше и не нужно. Но этот 1% должен быть очень качественным. Эти люди должны соответствовать и интеллектуальному уровню, и социальной ответственности, и управленческим навыкам, и, кроме того, владеть профессиональными навыками», — подчеркнула Скворцова.

Один из победителей прошлого сезона «Лидеров России» врач Владимир Романов в беседе с корреспондентом газеты ВЗГЛЯД приветствовал появление в конкурсе отдельного медицинского направления. «Организаторы поступили правильно. В прошлом сезоне из 200 тысяч участников лишь 3 730 человек представляли медицину, из них 73 вышли в полуфинал, и всего 20 человек вышли в финал. Это ничтожно малые цифры на фоне того, что в нашей сфере работает около 3 млн человек», — констатировал врач.

«Надеюсь, что в третьем сезоне удастся выявить новых специалистов. Призываю своих коллег не бояться, подать заявку и принять участие в конкурсе, тем самым открывая для себя новые возможности и горизонты»,

— сказал собеседник.

По словам Романова, участие в конкурсе позволило ему не только проверить свои «знания и навыки в честной конкуренции с представителями других отраслей», но и убедиться в эффективности социальных лифтов в России.

«Я более трех лет работаю первым заместителем главного врача московской клинической больницы №1 им. Н. И. Пирогова. После победы в конкурсе я получил в наставники Веронику Скворцову, а также образовательный грант, позволяющий мне обучаться в РАНХиГС по программе «Мастер государственного управления», — рассказал Романов. — «Конкурс способствовал тому, что на меня обратило внимание руководство города Москвы и руководство здравоохранения столицы. В итоге мне было предложено перейти на работу в департамент здравоохранения. И буквально завтра у меня первый рабочий день в должности начальника управления организации и обеспечения деятельности медицинских учреждений».

Участники конференции говорили и о том, что в новых современных менеджерах остро нуждается не только медицина, но и наука. По словам помощника президента России Андрей Фурсенко, сейчас ученые, прежде всего, хотят заниматься исследованиями, а вот в начальники они не стремятся.

«Сегодня в науке востребованность управленцев выше, чем мотивация стать управленцами. Желание взять на себя ответственность не велика, так как ученым есть чем заниматься. И ответственность за коллектив в таких условиях вступает в противоречие с занятием наукой», — отметил Фурсенко. По словам помощника президента, у всех интересующихся наукой должен быть шанс стать управленцами. Но здесь есть своя специфика — зачастую ученые болезненно относятся к тому, что ими управляют менеджеры со стороны.

Не менее важным, по мнению участников конференции, станет и третий трек конкурса — «Финансы и технологии». По словам старшего вице-президента Сбербанка Юлии Чупиной, появление этого направления «отражает огромную задачу по цифровизации» страны.

«Мы должны предоставить наилучшие цифровые продукты и для компаний, и для общества в целом», — сказал Чупина. Она добавила, что организаторы трека сделают упор на «цифровые науки, на инновационность, на решение проблем системного мышления».

«Это то, без чего в XXI веке нельзя обойтись. И мы надеемся, что участники конкурса внесут свой вклад в то, чтобы Россия стала наиболее технологически развитой и продвинутой страной во всем мире», — подчеркнула вице-президент Сбербанка.

Еще один наставник конкурса, ректор РАНХиГС Владимир Мау признался, что очень рад появлению отраслевых треков. «Это исключительно важная история, потому что все-таки великий управленец, конечно, может управлять решительно всем, но очень правильно, когда мы будем подбирать людей из профессии. И в этом смысле — главный врач должен понимать ремесло точно также, как директор института должен говорить на языке, понятном научной общественности», — сказал Мау.

Об особой значимости отраслевых треков для государства и общества заявил и гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров . «Мы смотрели как на то, насколько значимы для страны эти сферы, так и на активную позицию наставника, заказчика трека, его понимание, как оценивать профессиональные и управленческие навыки, его готовность предлагать победителям конкретные управленческие позиции», — пояснил Комиссаров. Он отметил, что решение о добавлении новых специализаций будет приниматься по итогам этого сезона.

Председатель экспертного совета конкурса Павел Безручко рассказал о модернизации процедуры тестов. «Будет два этапа общего тестирования. Первый: на интеллектуальные способности, тест общих знаний и оценка видео-эссе с помощью искусственного интеллекта. Те, кто успешно этот этап преодолеют, попадают на второй этап тестирования, там будет два теста на управленческий потенциал. В прошлых сезонах был один тест, в этом году их два. Участники, успешно преодолевшие оба этапа, затем попадают на очные испытания», — сообщил Безручко.

Еще одно новшество: в этом сезоне претенденты могут подать сразу две заявки — и на профильный трек, на узкого специалиста, и на общий поток «Лидеров», то есть на роль универсального управленца. В итоге от трех треков будет отобрано от 30 до 90 победителей в зависимости от количества заявок, а от общего потока ожидается от 210 до 270 победителей. Но в любом случае в суперфинал выйдет в сумме 300 человек.

Теперь самое важное для потенциальных соискателей — успеть подать заявку на конкурс до 27 октября. «И я хотел бы обратиться не только к тем, кто сам собирается принять участие, но и к их родителям, мужьям и женам. Иногда для хорошего движения вперед не хватает пинка сзади», — сыронизировал Кириенко.

«Участники прошлых сезонов очень часто мне говорили, что сомневались, но принимали решения после слов супругов. Очень часто мужчин мотивировали женщины, поэтому я часто слышал про маму, бабушку, жену и сестру. Момент действия наступил», — улыбнулся первый замглавы АП.