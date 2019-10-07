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В России выпустили конфеты с цитатами Путина 

Рамблер + ещё 1 13 часов назад
В России появились конфеты с цитатами Путина
Фото: РИА Новости
Компания «Перец-ПРО» выпустила конфеты с цитатами президента России Владимира Путина ко дню его рождения.
Несколько предпринимателей из Москвы и российских регионов поддержали идею и 7 октября организовали акцию: в этот день клиентов их кафе и магазинов угощают такими конфетами.
Арт-директор event-агентства «ПЕРЕЦ PRO» Анастасия Перец назвала Путина остроумным человеком с прекрасным чувством юмора, многие высказывания которого стали крылатыми.
«Они вдохновляют людей, и поэтому мы решили поздравить нашего лидера со смыслом, массово и сладко», — рассказала Перец.
В Москве конфеты можно попробовать в сети Right coffee по адресам улица Рождественка, 5/7, строение 1, улица 2-я Звенигородская, 12/6, Гамсоновский переулок, 5, улица Михаила Кутузова, 5А, поселок ВНИИССОК, ТЦ Кочубей.
В Самаре конфеты раздают в сети кондитерских магазинов «Испанский мармелад» (ТРК Космопорт на улице Дыбенко, 30), а в Архангельске студенты Северного Арктического федерального университета имени Ломоносова к кофе и чаю получают шоколад с Путиным в сети кофеен Coffee 1638 (набережная Северной Двины, 17, набережная Северной Двины, 17к 3).
Также акции организованы в Амурской области и в Краснодаре. В Красноярске кофейня «Британские ученые» объявила на своей странице в Instagram, что шоколад с цитатами Путина очень полезен для здоровья.
7 октября 2019 года Путину исполнилось 67 лет. На сайте Кремля сообщается, что в этом году президент планирует провести день рождения на природе, в кругу родных и близких.
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Общество , Владимир Путин , Москва
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