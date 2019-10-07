Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Синод РПЦ в понедельник решит судьбу «Русского экзархата» 

РИА Новости + ещё 22 15 часов назад
Синод РПЦ решит судьбу «Русского экзархата»
Фото: РИА Новости
Священный Синод Русской православной церкви в понедельник на заседании в Троице-Сергиевой лавре рассмотрит обращение клириков Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции, попросивших о принятии их в юрисдикцию РПЦ.
В Париже 28 сентября прошло собрание духовенства Архиепископии, на котором, как сообщили в РПЦ, абсолютное большинство клириков приняли обращение о присоединении к Русской православной церкви, как это сделал ранее и глава Архиепископии Иоанн (Реннето).
Представители РПЦ высказывались в СМИ о том, что 7 октября заседание Синода "формализует" ранее принятое решение о воссоединении приходов "Русского экзархата" с Русской православной церковью.
На следующий день, 8 октября Русская церковь вспоминает о преставлении преподобного Сергия Радонежского, который выступал за объединение русских земель. Мощи святого хранятся в Свято-Троицкой Сергиевой лавре, где пройдет заседание Синода.
Архиепископия западноевропейских приходов русской традиции ("Русский экзархат") была основана в 1921 году, когда временное управление русскими церквями в Западной Европе было поручено архиепископу Евлогию (Георгиевскому). Такое решение приняли тогдашний патриарх Московский и всея России Тихон, Священный Синод и Высший церковный совет.
В силу исторических обстоятельств в 1931 году приходы, возглавляемые митрополитом Евлогием, были приняты на временной основе в юрисдикцию Константинопольского патриархата в качестве экзархата, при этом митрополит Евлогий подчеркивал, что "это лишь временный перерыв официальных административных сношений" до того времени, "когда восстановится общепризнанная центральная церковная власть и нормальные условия жизни Русской православной церкви".
В 1945 году митрополит Евлогий и два его викария — архиепископ Владимир и епископ Иоанн — обратились к патриарху Московскому и всея Руси Алексию I с просьбой принять их вместе с их приходами в каноническое единство с Русской православной церковью, и соответствующее прошение в том же году было удовлетворено Синодом РПЦ. Однако уже в 1946 году, после кончины митрополита Евлогия, значительная часть его клира и паствы приняла решение вернуться в состав Константинопольского патриархата.
27 ноября 2018 года Константинопольский Синод принял решение о роспуске архиепископии.
14 сентября архиепископ Иоанн (Реннето), возглавляющий архиепископию, направил патриарху Кириллу обращение, в котором сообщил о том, что в ходе внеочередного собрания архиепископии большинство голосующих, клирики и миряне, "высказались в поддержку проекта канонического присоединения к Московскому патриархату, разработанного на заседаниях совместной комиссии", которая работала на протяжении 2019 года. В том же письме архиепископ Иоанн попросил принять его вместе с общинами, соответствующими большинству голосовавших на собрании, "в каноническое общение и единство с Московским патриархатом для обеспечения непрерывности церковной, литургической и таинственной жизни архиепископии западноевропейских приходов русской традиции".
Священный Синод РПЦ 14 сентября принял решение о принятии в юрисдикцию Московского патриархата архиепископа Иоанна вместе с его приходами.
28 сентября в Париже прошло собрание духовенства архиепископии, на котором, как сообщили в РПЦ, абсолютное большинство клириков приняли обращение о присоединении к Русской православной церкви, как это сделал ранее и глава архиепископии Иоанн (Реннето).
Детей знакомят с порнозвездами и содомитами
Последние новости
После новостей о смерти Заворотнюк ее директор выступил с обращением После новостей о смерти Заворотнюк ее директор выступил с обращением Раскрыты страшные детали казни детей в годы войны Раскрыты страшные детали казни детей в годы войны Доклад датского премьера вызвал истерический хохот в парламенте Доклад датского премьера вызвал истерический хохот в парламенте
Комментарии
Общество , Сергий Радонежский , РПЦ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Турцию пригрозили исключить из НАТО
Турцию пригрозили исключить из НАТО13
«Мы говорим правду»: Соловьев пошел против Путина
«Мы говорим правду»: Соловьев пошел против Путина51
«Здесь начнется махновщина»: кто подставил Зеленского
«Здесь начнется махновщина»: кто подставил Зеленского255
В США Путина поздравили надписью на небе
В США Путина поздравили надписью на небе6
Оставили без волос: скандал в «Давай поженимся»
Оставили без волос: скандал в «Давай поженимся»9
Видео
«Молчит»: РФ потребовала от Грузии публичных извинений
06:42
«Молчит»: РФ потребовала от Грузии публичных извинений
Политика Кавказ
Бочкарева вышла на связь
01:28
Бочкарева вышла на связь
Шоу-бизнес
«Займитесь мужем!» Соловьев дал совет Собчак
00:25
«Займитесь мужем!» Соловьев дал совет Собчак
Общество
Правду о раке Заворотнюк оценили в 3 миллиона
01:38
Правду о раке Заворотнюк оценили в 3 миллиона
Шоу-бизнес
«Подарок Путину»: экс-депутат Рады оценил свой арест
01:06
«Подарок Путину»: экс-депутат Рады оценил свой арест
Украина В мире
Правнуку Сталина пригрозили расправой
03:09
Правнуку Сталина пригрозили расправой
Происшествия
«Нанес ущерб цирку»: на Запашного пожаловались в СК
01:00
«Нанес ущерб цирку»: на Запашного пожаловались в СК
Шоу-бизнес Другое
Шахтёры выставили ультиматум Киеву
01:21
Шахтёры выставили ультиматум Киеву
В мире Украина
Главный онкоцентр РФ ответил на увольнения медсестер
03:24
Главный онкоцентр РФ ответил на увольнения медсестер
Общество
В России нашли применение ядерным бомбам
00:47
В России нашли применение ядерным бомбам
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение