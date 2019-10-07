Синод РПЦ решит судьбу «Русского экзархата»

Синод РПЦ в понедельник решит судьбу «Русского экзархата»

Священный Синод Русской православной церкви в понедельник на заседании в Троице-Сергиевой лавре рассмотрит обращение клириков Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции, попросивших о принятии их в юрисдикцию РПЦ.

В Париже 28 сентября прошло собрание духовенства Архиепископии, на котором, как сообщили в РПЦ, абсолютное большинство клириков приняли обращение о присоединении к Русской православной церкви, как это сделал ранее и глава Архиепископии Иоанн (Реннето).

Представители РПЦ высказывались в СМИ о том, что 7 октября заседание Синода "формализует" ранее принятое решение о воссоединении приходов "Русского экзархата" с Русской православной церковью.

На следующий день, 8 октября Русская церковь вспоминает о преставлении преподобного Сергия Радонежского , который выступал за объединение русских земель. Мощи святого хранятся в Свято-Троицкой Сергиевой лавре, где пройдет заседание Синода.

Архиепископия западноевропейских приходов русской традиции ("Русский экзархат") была основана в 1921 году, когда временное управление русскими церквями в Западной Европе было поручено архиепископу Евлогию (Георгиевскому). Такое решение приняли тогдашний патриарх Московский и всея России Тихон, Священный Синод и Высший церковный совет.

В силу исторических обстоятельств в 1931 году приходы, возглавляемые митрополитом Евлогием, были приняты на временной основе в юрисдикцию Константинопольского патриархата в качестве экзархата, при этом митрополит Евлогий подчеркивал, что "это лишь временный перерыв официальных административных сношений" до того времени, "когда восстановится общепризнанная центральная церковная власть и нормальные условия жизни Русской православной церкви".

В 1945 году митрополит Евлогий и два его викария — архиепископ Владимир и епископ Иоанн — обратились к патриарху Московскому и всея Руси Алексию I с просьбой принять их вместе с их приходами в каноническое единство с Русской православной церковью, и соответствующее прошение в том же году было удовлетворено Синодом РПЦ. Однако уже в 1946 году, после кончины митрополита Евлогия, значительная часть его клира и паствы приняла решение вернуться в состав Константинопольского патриархата.

27 ноября 2018 года Константинопольский Синод принял решение о роспуске архиепископии.

14 сентября архиепископ Иоанн (Реннето), возглавляющий архиепископию, направил патриарху Кириллу обращение, в котором сообщил о том, что в ходе внеочередного собрания архиепископии большинство голосующих, клирики и миряне, "высказались в поддержку проекта канонического присоединения к Московскому патриархату, разработанного на заседаниях совместной комиссии", которая работала на протяжении 2019 года. В том же письме архиепископ Иоанн попросил принять его вместе с общинами, соответствующими большинству голосовавших на собрании, "в каноническое общение и единство с Московским патриархатом для обеспечения непрерывности церковной, литургической и таинственной жизни архиепископии западноевропейских приходов русской традиции".

Священный Синод РПЦ 14 сентября принял решение о принятии в юрисдикцию Московского патриархата архиепископа Иоанна вместе с его приходами.

28 сентября в Париже прошло собрание духовенства архиепископии, на котором, как сообщили в РПЦ, абсолютное большинство клириков приняли обращение о присоединении к Русской православной церкви, как это сделал ранее и глава архиепископии Иоанн (Реннето).