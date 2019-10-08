Россия сорвала планы японских туристов

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пилотный тур на Курилы для японских туристов отложили 

ТАСС + ещё 7 22 минуты назад
Пилотный тур на южную часть Курильских островов для японских туристов, запланированный на период с 11 по 16 октября, отложен на неопределенный срок. Об этом сообщило во вторник Министерство иностранных дел Японии.
Отмечается, что причиной этого стало требование российской стороны сдвинуть сроки поездки.
"В дальнейшем возможность осуществления тура будет обсуждаться с имеющими к этому отношение сторонами", — говорится в сообщении ведомства.
МИД объяснил готовность Лаврова передать Японии Курилы
Согласно обнародованному ранее плану, группа туристов и их сопровождающих в лице чиновников МИД, представителей Японского агентства по туризму, а также врачей и переводчиков, в составе 50 человек должна была отправиться из порта Немуро на острове Хоккайдо 11 октября и в тот же день прибыть на Кунашир. Там у них было запланировано посещение православных храмов и музеев. Затем 14 октября они должны были доехать до Итурупа, чтобы посетить горячие источники и осмотреть белые скалы.
Ростуризм 15 августа сообщил, что после проведения пилотного тура уже в следующем году планируется запустить регулярные туристические поездки для японцев на Курилы. Эта программа, как отметили в ведомстве, должна способствовать развитию въездного туризма в РФ и позволит внести вклад в выполнение поставленной ранее цели довести взаимный туристический поток между Японией и Россией до 400 тыс. человек к 2023 году.
Москва и Токио ведут консультации по вопросам совместной хозяйственной деятельности на южной части Курил по пяти направлениям: аквакультура, тепличные хозяйства, туризм, ветроэнергетика и переработка отходов. Налаживание сотрудничества в этих сферах стороны рассматривают как важный шаг на пути к заключению мирного договора. В июне РФ и Япония согласовали две бизнес-модели по утилизации мусора и туризму для реализации на Курилах.
Опубликован смертельный прыжок парашютиста на Урале
ТАСС: последние новости
Движение грузовых поездов по ж/д части Крымского моста начнется в июне 2020 года Движение грузовых поездов по ж/д части Крымского моста начнется в июне 2020 года Туалеты на российских вокзалах станут бесплатными с 2020 года Туалеты на российских вокзалах станут бесплатными с 2020 года Госдума до конца осенней сессии рассмотрит законопроект единороссов об отчетности учителей Госдума до конца осенней сессии рассмотрит законопроект единороссов об отчетности учителей
Комментарии
Общество , Видео , Передача Курил Японии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Грузии захотели засудить Россию
В Грузии захотели засудить Россию83
«Бил в глаз»: за что пациента избили в больнице
«Бил в глаз»: за что пациента избили в больнице6
Нелепая смерть: россиянин погиб на Майорке
Нелепая смерть: россиянин погиб на Майорке2
Трамп и Зеленский не поздравили Путина с днем рождения
Трамп и Зеленский не поздравили Путина с днем рождения466
Переписку в Сети предложили ограничить
Переписку в Сети предложили ограничить5
Видео
Переписку в Сети предложили ограничить
13:42
Переписку в Сети предложили ограничить
Общество
На Су-57 нашелся новый претендент
01:55
На Су-57 нашелся новый претендент
Армия
Трамп и Зеленский не поздравили Путина с днем рождения
02:26
Трамп и Зеленский не поздравили Путина с днем рождения
Политика В мире
Россия сорвала планы японских туристов
00:58
Россия сорвала планы японских туристов
Общество
Нелепая смерть: россиянин погиб на Майорке
00:49
Нелепая смерть: россиянин погиб на Майорке
Происшествия Другое
«У нее был молоток, у меня нож»: признания сестер Хачатурян
01:03
«У нее был молоток, у меня нож»: признания сестер Хачатурян
Происшествия
Кто подставил Зеленского
03:45
Кто подставил Зеленского
В мире Армия
Обнародована запись звонка Хачатурян после убийства отца
01:05
Обнародована запись звонка Хачатурян после убийства отца
Происшествия
«На руку только России»: США могут разорвать еще один договор
01:10
«На руку только России»: США могут разорвать еще один договор
В мире Статьи
В ЛНР готовы к разведению сил в Донбассе
02:56
В ЛНР готовы к разведению сил в Донбассе
Армия Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение