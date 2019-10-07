Вышинский получил новую должность

Вышинский назначен исполнительным директором МИА «Россия Сегодня»

Журналист Кирилл Вышинский , ранее занимавший пост главного редактора "РИА Новости Украина ", назначен исполнительным директором МИА "Россия Сегодня". Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в понедельник в МИА "Россия Сегодня".

"Кирилл Вышинский назначен исполнительным директором МИА "Россия Сегодня", — сказал собеседник ТАСС.

Вышинский был задержан Службой безопасности Украины 15 мая 2018 года. Ему было предъявлено обвинение в государственной измене и незаконном обороте оружия. Херсонский городской суд 17 мая 2018 года арестовал его на два месяца, позже эта мера пресечения многократно продлевалась. Ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет. 28 августа 2019 года Вышинский был освобожден из-под стражи в Киеве под личные обязательства, дело против него не прекращено.

Россия и Украина 7 сентября провели обмен удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35". В число лиц, переданных украинской стороной, вошел Вышинский, который сейчас находится в Москве.