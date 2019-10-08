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Москалькова планирует создать дискуссионную площадку по защите прав женщин 

РИА Новости + ещё 3 11 часов назад
В России примут меры для защиты прав женщин
Фото: РИА Новости
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила о намерениях организовать в следующем году дискуссионную площадку, посвященную защите прав женщин.
В Instagram Москальковой сообщается, что она обсудила проблемы равенства мужчин и женщин в современном обществе вместе с директором директората по человеческому достоинству, равенству и управлению Совета Европы Клаудией Лучиани и главой по реализации совместных проектов департамента по гендерному равенству Мартой Бессера.
"Ко мне приходит мало обращений по поводу дискриминации женщин, но в то же время я вижу, что проблемы в этой области все ещё есть… Считаю, что важно поддерживать обмен информацией и мнениями по этой проблеме, планирую организовать в следующем году дискуссионную площадку по защите прав женщин", — написала Москалькова.
В пресс-службе омбудсмена уточнили, что по мнению Москальковой, россиянки нередко сталкиваются с препятствиями на пути самореализации. Она также считает, что это связано с их ролью в семье, а также с традиционно сложившимся отношением к женскому полу в российском обществе.
В пресс-службе добавили, что Москалькова попросила представителей Совета Европы дать разъяснение к отдельным нормам Стамбульской конвенции, защищающей жертв насилия, потому считает, что Российская Федерация могла бы принять этот документ или адаптировать его отдельные положения в национальное законодательство.
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Общество , Телевидение , Татьяна Москалькова , Совет Европы
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