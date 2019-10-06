Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названа причина смерти Марины Куклиной 

Рамблер 7 минут назад
Названа причина смерти Марины Куклиной
Фото: Instagram
Известная украинская актриса Марина Куклина умерла от рака на 34-м году жизни.
О печальной новости сообщила в соцсетях актриса Римма Зюбина. По ее словам. причиной смерти стало онкологическое заболевание, с которым актриса мужественно боролась несколько лет.
Поклонники и друзья сожалеют и скорбят о безвременном уходе молодой талантливой женщины.
«Так не должно происходить»: умерла актриса Марина Куклина
Уже известно, что прощание с Мариной Куклиной состоится 8 октября в Киевском театре юного зрителя.
Куклина родилась 12 июня 1986 года. Окончила Киевский институт театрального искусства, служила в ТЮЗе. Актриса запомнилась зрителям по сериалам «Возвращение Мухтара», «Анна Герман», «Женский доктор».
Фанаты "Игры престолов" из Якутии подарили Джорджу Мартину статуэтку из серебра
Общество
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ФБР ответило на вопрос о задержании Юмашевой
ФБР ответило на вопрос о задержании Юмашевой
Зеленский объявил об отсутствии условий для встречи с Трампом
Зеленский объявил об отсутствии условий для встречи с Трампом1
Скончался вице-спикер Совфеда Бушмин
Скончался вице-спикер Совфеда Бушмин250
Путин побывал в тайге
Путин побывал в тайге260
«Это же авиация»: испытания «Дрели» могут быть сорваны
«Это же авиация»: испытания «Дрели» могут быть сорваны77
Видео
На Украине начался «майдан желтых повязок»
00:38
На Украине начался «майдан желтых повязок»
В мире Конфликты
Второй разведчик рассказал о разговоре Трампа с Зеленским
03:42
Второй разведчик рассказал о разговоре Трампа с Зеленским
В мире Украина
Скончался вице-спикер Совфеда Бушмин
00:30
Скончался вице-спикер Совфеда Бушмин
Политика Другое
Падение Берлинской стены назвали символом «унижения» русских
00:38
Падение Берлинской стены назвали символом «унижения» русских
Политика
«Это победа Путина»: Россия и США меняются ролями
02:46
«Это победа Путина»: Россия и США меняются ролями
В мире Политика
В Европе заявили о смене ролей России и США в мире
04:08
В Европе заявили о смене ролей России и США в мире
В мире Политика
При стрельбе в США погибли четыре человека
00:26
При стрельбе в США погибли четыре человека
Происшествия США
Порошенко устроил перепалку в студии
00:59
Порошенко устроил перепалку в студии
В мире Политика
«Опасная политика»: РФ обвинила США в провокации
01:58
«Опасная политика»: РФ обвинила США в провокации
Политика США
В РПЦ окрестили русских «народом-убийцей»
02:09
В РПЦ окрестили русских «народом-убийцей»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение