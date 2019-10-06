Названа причина смерти Марины Куклиной

Известная украинская актриса Марина Куклина умерла от рака на 34-м году жизни.

О печальной новости сообщила в соцсетях актриса Римма Зюбина. По ее словам. причиной смерти стало онкологическое заболевание, с которым актриса мужественно боролась несколько лет.

Поклонники и друзья сожалеют и скорбят о безвременном уходе молодой талантливой женщины.

Уже известно, что прощание с Мариной Куклиной состоится 8 октября в Киевском театре юного зрителя.

Куклина родилась 12 июня 1986 года. Окончила Киевский институт театрального искусства, служила в ТЮЗе. Актриса запомнилась зрителям по сериалам «Возвращение Мухтара», «Анна Герман», «Женский доктор».