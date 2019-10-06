Голикова поддержала глобальную модернизацию больниц

Голикова заявила о необходимости глобальной модернизации больниц

«Нет смысла вкладывать средства в текущий, а иногда даже в капитальный ремонт, а просто это должна быть глобальная модернизация», — приводит РИА Новости слова Голиковой.

Также Голикова отметила, что необходимо «разобраться системно с тем, что происходит в отрасли (здравоохранения) с заработными платами».

Ранее Голикова заявила, что материнский капитал в 2020 году будет проиндексирован на 3,8% — до 466,6 тыс. рублей.