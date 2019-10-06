Голикова поддержала глобальную модернизацию больниц

Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова в эфире телеканала «Россия 1» заявила о том, что в ряде учреждений здравоохранения нужна полная модернизация.
«Нет смысла вкладывать средства в текущий, а иногда даже в капитальный ремонт, а просто это должна быть глобальная модернизация», — приводит РИА Новости слова Голиковой.
Также Голикова отметила, что необходимо «разобраться системно с тем, что происходит в отрасли (здравоохранения) с заработными платами».
Ранее Голикова заявила, что материнский капитал в 2020 году будет проиндексирован на 3,8% — до 466,6 тыс. рублей.