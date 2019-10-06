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Миллиардер из РФ бросил в толпу тысячи долларов и объяснился 

Рамблер 24 минуты назад
Российский миллиардер Игорь Рыбаков объяснил, зачем устроил денежный дождь из 20 тысяч долларов на петербургском форуме Synergy Global.
В пятницу на форуме «Синергия» в Петербурге выступил российский миллиардер Игорь Рыбаков. Во время его выступления под громкую музыку с потолка «Газпром Арены» начали падать доллары. Зрители принялись ловить купюры словно в булгаковском варьете. На вечер воскресенья они были настоящими, только немного помечены маркером.
«Ставка сыграла», — выкрикнул со сцены богач и призвал зрителей скандировать слово «Миллиард».
Позднее нувориш рассказал, что в детстве отец подарил ему один доллар, посоветовал приумножить его и передать другим, сообщает Piter TV. Миллиардер решил поделиться с петербургскими зрителями 20 тысячами «символических билетов» в виде доллара.
Поэтому на публику высыпались купюры с подписью бизнесмена и надписью x10 (умножь на десять) — чтобы «осмелиться сделать следующий шаг к воплощению своих целей».
СМИ сообщают, что за час выступления миллиардер заработал 200 тысяч долларов. Сброшенные на публику деньги он назвал «кэшбеком» для посетителей.
Игорь Рыбаков — уроженец Магнитогорска, российский предприниматель. Вошел в список богатейших людей мира по версии Forbes в 2019 году. Его состояние — 1,3 млрд долларов. Он совладелец корпорации "Технониколь", производящей кровельные, гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы.
Напомним, этим летом Росстат привел новую статистику бедности в РФ. Бедных россиян стало на полмиллиона больше. На грани нищеты теперь живет 21 млн наших соотечественников. Их доходы ниже величины прожиточного минимума. Это почти 15% населения РФ, сообщал ранее МК.
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Общество , Видео , Игорь Рыбаков , Росстат , Forbes , Санкт-Петербург
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