Миллиардер из РФ бросил в толпу тысячи долларов и объяснился

Российский миллиардер Игорь Рыбаков объяснил, зачем устроил денежный дождь из 20 тысяч долларов на петербургском форуме Synergy Global.

В пятницу на форуме «Синергия» в Петербурге выступил российский миллиардер Игорь Рыбаков. Во время его выступления под громкую музыку с потолка «Газпром Арены» начали падать доллары. Зрители принялись ловить купюры словно в булгаковском варьете. На вечер воскресенья они были настоящими, только немного помечены маркером.

«Ставка сыграла», — выкрикнул со сцены богач и призвал зрителей скандировать слово «Миллиард».

Позднее нувориш рассказал, что в детстве отец подарил ему один доллар, посоветовал приумножить его и передать другим, сообщает Piter TV . Миллиардер решил поделиться с петербургскими зрителями 20 тысячами «символических билетов» в виде доллара.

Поэтому на публику высыпались купюры с подписью бизнесмена и надписью x10 (умножь на десять) — чтобы «осмелиться сделать следующий шаг к воплощению своих целей».

СМИ сообщают, что за час выступления миллиардер заработал 200 тысяч долларов. Сброшенные на публику деньги он назвал «кэшбеком» для посетителей.

Игорь Рыбаков — уроженец Магнитогорска, российский предприниматель. Вошел в список богатейших людей мира по версии Forbes в 2019 году. Его состояние — 1,3 млрд долларов. Он совладелец корпорации "Технониколь", производящей кровельные, гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы.