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Спасённый из-под завалов дома в Магнитогорске малыш начал ходить 

News.ru + ещё 15 4 часа назад
Спасённый в Магнитогорске мальчик начал ходить
Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»
Маленький мальчик Ваня, спасённый из-под завалов рухнувшего дома в Магнитогорске, сделал первые самостоятельные шаги. Об этом сообщила мама ребёнка Ольга Фокина.
По её словам, это стало результатом длительного курса реабилитации. Новый этап предстоит в декабре.
После травмы у Ванечки неправильно поставилась стопа, он не мог ходить, держать равновесие. А тут сам решился — и пошёл, — цитирует Ольгу Фокину 74.RU.
Женщина добавила, что сейчас её сын в целом чувствует себя нормально, однако нерв пока восстановился не полностью.
Обрушение одного из подъездов в многоквартирном десятиэтажном доме в Магнитогорске произошло утром 31 декабря 2018 года. Основной версией ЧП считается взрыв бытового газа. Под обломками были найдены 39 погибших. Ваню Фокина спасатели обнаружили, услышав его плач. На тот момент ему было 10 месяцев. Находившийся в течение 35 часов на морозе в −30 градусов малыш выжил, так как был укутан в тёплую одежду и лежал в кроватке.
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Общество , Другое , Ольга Фокина , Магнитогорск
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