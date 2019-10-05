Онищенко рассказал о влиянии сокращения зимы на биоритмы

Сокращение зимнего периода в России может повлиять на биологические ритмы россиян, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко

По его словам, каждый человек рождается со своим биоритмом. Человек может на него повлиять, например, переезжая с место на место.

Если произойдёт сокращение зимы, нам придётся принимать серьёзные меры, чтобы менять наши суточные алгоритмы, — считает эксперт.

Он отметил, что изменения особенно сильно скажутся на детях и на людях старшего возраста. Кроме того, он предложил пересмотреть условия труда в стране из-за меняющегося климата, передаёт URA.RU.