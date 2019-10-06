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Турок шокировали русские слова из 32 букв 

Ura.Ru 40 минут назад
Турок шокировали русские слова из 32 букв
Фото: pixabay.com
Турецкое издание Medya Gunlugu написало материал о самых длинных русских словах. В качестве примера журналисты привели восемь слов разной длины.
«Многие изучающие русский язык турки и так сталкиваются со сложностями, однако есть действительно трудные задачи — например, произнесение слов из 24 или 32 букв», — передают слова зарубежного издания «Известия».
В перечень трудных слов попали: рентгеноэлектрокардиографический, частнопредпринимательский, субстанционализирующимися, человеконенавистничество, переосвидетельствоваться, сельскохозяйственно-машиностроительный, высокопревосходительство и достопримечательность.
При этом турецкие корреспонденты отдельно обращают внимание на последнее слово из этого списка, уточняя, что в нем два мягких знака, но иностранцы и туристы часто используют его в повседневной жизни.
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Общество , Образование , газета "Известия"
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