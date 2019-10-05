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Российский чиновник устроил дебош после отказа «дать потусоваться» 

Рамблер 1 час назад
Чиновник администрации Южно-Сахалинска уволился после публикации скандального видео, где он обещает неприятности охранникам, не пустившим его в ночной клуб. Об увольнении сообщает сетевое издание «Сахалин и Курилы».
Инцидент произошел ночью 5 октября. Мужчина угрожал своими полномочиями на входе в клуб.
«Я сотрудник администрации города Южно-Сахалинска. Может у вас проблема какая, по расселению там, придете, а я так же к вам отнесусь. Если вы ко мне отнесетесь, я и к вам нормально отнесусь», — заявил чиновник охранникам, осуществлявшим фейс-контроль на входе.
Однако это не убедило охрану, которая попросила Ткаченко покинуть заведение. Тогда чиновник потребовал «дать потусоваться», пообещал «пустить по десятому кругу» всех, кто придет к нему за помощью, а затем принялся материться.
В мэрии подтвердили, что инцидент произошел с участием специалиста МКУ «Управление жилищной политики».
«Его поведение и действия признаны порочащими администрацию областного центра и недостойными служащего муниципалитета. Сотрудник осознал свою вину и написал заявление об увольнении по собственному желанию. Заявление было незамедлительно удовлетворено» — сообщили в мэрии.
Комментарии7
Общество , Видео , Другое , Южно-Сахалинск
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