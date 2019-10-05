Российский чиновник устроил дебош после отказа «дать потусоваться»

Чиновник администрации Южно-Сахалинска уволился после публикации скандального видео, где он обещает неприятности охранникам, не пустившим его в ночной клуб. Об увольнении сообщает сетевое издание «Сахалин и Курилы».

Инцидент произошел ночью 5 октября. Мужчина угрожал своими полномочиями на входе в клуб.

«Я сотрудник администрации города Южно-Сахалинска. Может у вас проблема какая, по расселению там, придете, а я так же к вам отнесусь. Если вы ко мне отнесетесь, я и к вам нормально отнесусь», — заявил чиновник охранникам, осуществлявшим фейс-контроль на входе.

Однако это не убедило охрану, которая попросила Ткаченко покинуть заведение. Тогда чиновник потребовал «дать потусоваться», пообещал «пустить по десятому кругу» всех, кто придет к нему за помощью, а затем принялся материться.

В мэрии подтвердили, что инцидент произошел с участием специалиста МКУ «Управление жилищной политики».