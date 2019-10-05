«Реинкарнация Яценюка»: Соловьев поспорил с Гордоном

«Гордон призывает к капитуляции и предлагает построить забор между Украиной и Донбассом. Этакая реинкарнация Яценюка» — написал Соловтьев в телеграме.

Ранее украинский журналист Дмитрий Гордон призвал «отгородиться забором» от Донбасса и строить экономику на Украине. Такое же предложение сделал депутат рады Александр Дубинский , заявив о необходимости «консервировать» конфликт между сторонами.

Несколько лет назад на Украине объявили, что будут строить «стену» на границе с Россией. Однако проект потерпел крах. Государственные средства были разворованы, возбуждены несколько уголовных дел.