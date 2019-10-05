Россиянку оштрафовали из-за сына, оскорбившего Путина

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Россиянку оштрафовали за оскорбление сыном Путина 

Рамблер 37 минут назад
В Сибири суд оштрафовал женщину на 30 тысяч рублей из-за подростка, оскорбившего президента России. Об этом говорится в решении Бердюжского райсуда Тюменской области.
Жительница села Бердюжье Олеся Фадеева сняла на телефон малолетнего сына своей знакомой, который произнес ругательство в адрес главы государства. Затем женщина выложила запись в соцсеть «Одноклассники».
«Подросток в своем диалоге употребил непристойное выражение, оскорбляющее человеческое достоинство в адрес президента РФ», — сказано в решении суда.
Отмечается, что суд квалифицировал действия Олеси Фадеевой по ч.3 ст. 20.1 КоАП РФ — «Распространение в сети "Интернет", информации, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, демонстрирует явное неуважение к обществу, государству».
Суд оштрафовал Фадееву на 30 тысяч рублей.
На ролик обратили внимание пользователи соцсети — учительница русского языка и литературы и программист. Лингвистическая экспертиза нашла в словах подростка оскорбительную лексику.
Мать мальчика пояснила, что 17 августа она была в гостях у Фадеевой, которая сняла ее сына на мобильный телефон.
Сама Фадеева заявила, что подросток просто сказал, что он является гражданином СССР и никого не оскорблял. Решение суда она обжаловать не будет.
Комментарии82
Общество , Видео , Тюменская Область
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