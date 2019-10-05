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Грозившая «спустить шкуру» со школьника учительница из Якутии уволилась 

News.ru 3 часа назад
Министр образования и науки Якутии Владимир Егоров рассказал, что преподаватель английского языка, грозившая «спустить шкуру» с ученика за потерянную тетрадь, больше не работает в школе.
По его словам, педагог написала заявление об увольнении по собственному желанию. Она устроилась на работу только в начале сентября.
"Такое поведение со стороны взрослого, тем более учителя, по отношению к ребёнку ни при какой конфликтной ситуации абсолютно недопустимо", — приводит РИА Новости слова министра.
Егоров также отметил, что комиссия продолжает служебную проверку по факту произошедшего. Инцидент случился в одной из школ Сунтарского района.
Как писал News.ru, учительница из Якутии накричала на школьника из-за забытой тетради. Педагог пообещала «спустить с него шкуру и засунуть её в рот». Скандальное видео появилось в соцсетях.
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Общество , Владимир Егоров , РИА Новости , Республика Саха (Якутия)
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