Игры покажу: Малышей оценят в детских садах

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«Известия»: в детских садах появятся карты развития ребенка 

ТАСС 1 час назад
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Фото: © Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
Карты развития ребенка, которые позволят воспитателям своевременно изменять учебную программу для исправления негативного сценария развития ребенка, появятся в детских садах. Об этом в субботу сообщает газета "Известия" со ссылкой на методику, разработанную Федеральным институтом развития образования (ФИРО) РАНХиГС по заказу Минпросвещения.
"Педагог должен заполнять карту в конце сентября, когда проходит адаптационный период ребенка в детсаду, в январе и мае. Она покажет динамику развития каждого из детей и всей группы в целом. Компонент знаний — умеют ли дети читать и писать — в карту не включен. Это не значит, что воспитатель не должен учить этому, но карта выстроена для того, чтобы увидеть именно динамику развития ребенка и сделать выводы, в чем он испытывает проблемы и как их решать", — пояснила "Известиям" руководитель разработчиков методики, директор центра социализации и персонализации образования детей ФИРО РАНХиГС Наталья Тарасова.
По данным издания, в картах будет зафиксирована информация о том, как воспитанники детсада общаются друг с другом, как ведут себя в сюжетных играх, насколько они любознательны. Это позволит вовремя скорректировать учебную программу, добавив, к примеру, больше спортивных игр, если у ребенка имеются проблемы в общении. Вместе с картами педагоги также получат инструкции по их заполнению и обучающие видеоролики, а родителям воспитанников детсадов раздадут памятки.
В Минпросвещения "Известиям" рассказали, что попытки разработать карты развития ребенка предпринимались с 2013 года, и сейчас новая методика тестируется в 100 образовательных учреждениях. В ведомстве отметили, что после доработки карты появятся у всех педагогических работников дошкольного образования.
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Общество , Наталья Тарасова , газета "Известия"
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