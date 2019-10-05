Игры покажу: Малышей оценят в детских садах

«Известия»: в детских садах появятся карты развития ребенка

Карты развития ребенка, которые позволят воспитателям своевременно изменять учебную программу для исправления негативного сценария развития ребенка, появятся в детских садах. Об этом в субботу сообщает газета "Известия" со ссылкой на методику, разработанную Федеральным институтом развития образования (ФИРО) РАНХиГС по заказу Минпросвещения.

"Педагог должен заполнять карту в конце сентября, когда проходит адаптационный период ребенка в детсаду, в январе и мае. Она покажет динамику развития каждого из детей и всей группы в целом. Компонент знаний — умеют ли дети читать и писать — в карту не включен. Это не значит, что воспитатель не должен учить этому, но карта выстроена для того, чтобы увидеть именно динамику развития ребенка и сделать выводы, в чем он испытывает проблемы и как их решать", — пояснила "Известиям" руководитель разработчиков методики, директор центра социализации и персонализации образования детей ФИРО РАНХиГС Наталья Тарасова.

По данным издания, в картах будет зафиксирована информация о том, как воспитанники детсада общаются друг с другом, как ведут себя в сюжетных играх, насколько они любознательны. Это позволит вовремя скорректировать учебную программу, добавив, к примеру, больше спортивных игр, если у ребенка имеются проблемы в общении. Вместе с картами педагоги также получат инструкции по их заполнению и обучающие видеоролики, а родителям воспитанников детсадов раздадут памятки.

В Минпросвещения "Известиям" рассказали, что попытки разработать карты развития ребенка предпринимались с 2013 года, и сейчас новая методика тестируется в 100 образовательных учреждениях. В ведомстве отметили, что после доработки карты появятся у всех педагогических работников дошкольного образования.