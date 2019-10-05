Назван победитель шоу «Голос. 60+»

Леонид Сергиенко стал победителем второго сезона шоу «Голос. 60+» на Первом канале, которого поддержали 70,1% зрителей со всей России

В финальном выпуске телешоу, прошедшем в прямом эфире вечером 4 октября, телезрители сами определили победителя с помощью смс-голосования.

При этом после скандала на детском шоу «Голос» правила голосования были изменены. Так, звонки больше не принимаются, а поддержать участника можно только с помощью отправки коротких сообщений.

"Только один раз на каждом из этапов", — пояснил ведущий Дмитрий Нагиев новые правила конкурса.

При этом зрителям должно приходить ответное сообщение с просьбой подтвердить действие, после чего голос будет засчитан.