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Назван победитель шоу «Голос. 60+» 

News.ru + ещё 5 1 час назад
Назван победитель шоу «Голос. 60+»
Фото: https://www.instagram.com/1tv
Леонид Сергиенко стал победителем второго сезона шоу «Голос. 60+» на Первом канале, которого поддержали 70,1% зрителей со всей России.
Второе место досталось Юрию Шиврину из команды Льва Лещенко.
В финальном выпуске телешоу, прошедшем в прямом эфире вечером 4 октября, телезрители сами определили победителя с помощью смс-голосования.
При этом после скандала на детском шоу «Голос» правила голосования были изменены. Так, звонки больше не принимаются, а поддержать участника можно только с помощью отправки коротких сообщений.
"Только один раз на каждом из этапов", — пояснил ведущий Дмитрий Нагиев новые правила конкурса.
При этом зрителям должно приходить ответное сообщение с просьбой подтвердить действие, после чего голос будет засчитан.
Ранее News.ru писал о том, что руководство первой кнопки приняло решение изменить систему голосования после скандала с результатами участников седьмого сезона шоу «Голос. Дети». Победу в нём одержала дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова Микелла. Позднее эксперты компании Group IB выявили факт использования накруток голосов в пользу девочки. 16 мая вещатель аннулировал результаты зрительского голосования шестого сезона шоу «Голос. Дети». 24 мая состоялся спецвыпуск, на котором победителями были объявлены все финалисты проекта.
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Комментарии
Общество , Юрий Шиврин , Дмитрий Нагиев , Лев Лещенко , Ян Абрамов
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