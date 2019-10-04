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В Ростовской области перезахоронят останки героев войны 1812 года 

RT на русском 1 час назад
Останки героев войны 1812 года перезахоронят
Фото: Хромолитография Н. Богатова "Атака донских казаков М. И. Платова около города Несвижа 27 июня 1812 г."
Осенью 2020 года в Ростовской области перезахоронят останки генералов-героев Отечественной войны 1812 года, сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.
Церемония пройдёт в Тарасовском районе. Там же появится мемориальный комплекс.
Речь идёт об останках Григория Дячкина, Акима Карпова и Петра Грекова, обнаруженных в 2013 году в слободе Дячкино. Инициативу по перезахоронению поддержал глава региона Василий Голубев.
В настоящее время завершаются работы по межеванию участка. Кроме того, подготовлена документация для строительства мемориала.
Ранее телеканал «Звезда» сообщал, что в Севастополе перезахоронили останки 38 погибших в Крымской войне.
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Общество , Василий Голубев , ТК "Звезда" , Ростовская Область
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