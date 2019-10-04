Канделаки рассказала, как побороть русофобию в Грузии

Телеведущая Тина Канделаки заявила, что обучение в российских вузах может помочь побороть русофобию в Грузии

"Я всегда, когда попадаю в какие-то кабинеты, когда у меня есть возможность достучаться до начальников и быть услышанной, а это бывает нечасто, прошу их просто дать возможность трем-пяти тысячам грузин получить образование в МГУ", — заявила она в интервью Sputnik Грузия.

По мнению Канделаки, выпускники ведущих российских вузов будут активно влиять на политику Грузии, и отношение к России изменится на глазах.

В качестве примера она привела собственную историю, когда после событий в Тбилиси в 1989 году многие ее одноклассники перешли из русской школы в грузинские. При этом отец самой Тины настоял на том, чтобы она доучилась в своей школе.

"Но я была последним поколением грузин, которые окончили русскую школу. А дальше пришли американцы, которые стали давать гранты. У меня много родственников и знакомых, кто по ним уехал учиться в Америку. Естественно, они прекрасно знают английский язык, но не знают русский", — отметила телеведущая.