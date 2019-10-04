Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Канделаки рассказала, как побороть русофобию в Грузии 

РИА Новости + ещё 3 2 часа назад
Канделаки рассказала, как побороть русофобию в Грузии
Фото: Р-Спорт
Телеведущая Тина Канделаки заявила, что обучение в российских вузах может помочь побороть русофобию в Грузии.
"Я всегда, когда попадаю в какие-то кабинеты, когда у меня есть возможность достучаться до начальников и быть услышанной, а это бывает нечасто, прошу их просто дать возможность трем-пяти тысячам грузин получить образование в МГУ", — заявила она в интервью Sputnik Грузия.
По мнению Канделаки, выпускники ведущих российских вузов будут активно влиять на политику Грузии, и отношение к России изменится на глазах.
В качестве примера она привела собственную историю, когда после событий в Тбилиси в 1989 году многие ее одноклассники перешли из русской школы в грузинские. При этом отец самой Тины настоял на том, чтобы она доучилась в своей школе.
"Но я была последним поколением грузин, которые окончили русскую школу. А дальше пришли американцы, которые стали давать гранты. У меня много родственников и знакомых, кто по ним уехал учиться в Америку. Естественно, они прекрасно знают английский язык, но не знают русский", — отметила телеведущая.
Во время волнений и уличных демонстраций в ночь на 9 апреля 1989 года внутренние войска МВД СССР и Советская армия разогнали протестующих, часть из которых была вооружена камнями, металлическими прутьями и цепями. В результате образовавшейся давки погиб 21 человек, еще 290 пострадали.
Устроившая голый протест актриса стала депутатом
Последние новости
Россиянка, которой бывший супруг отрубил кисти рук, снова собирается замуж Россиянка, которой бывший супруг отрубил кисти рук, снова собирается замуж Лукашенко рассмешил Зеленского и весь зал на форуме (видео) Лукашенко рассмешил Зеленского и весь зал на форуме (видео) Зачем Россия дорабатывает сотни танков Т-90 Зачем Россия дорабатывает сотни танков Т-90
Комментарии
Общество , Образование , Тина Канделаки , МГУ , МВД , ИА Sputnik , Грузия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказалась от украинской воды
Россия отказалась от украинской воды343
МИД назвал условие развертывания ракет на Кубе
МИД назвал условие развертывания ракет на Кубе13
Киев приготовил резервный план по полной блокаде Донбасса
Киев приготовил резервный план по полной блокаде Донбасса513
В НАТО опубликовали фото Су-34 в прицеле
В НАТО опубликовали фото Су-34 в прицеле65
Лукашенко попросил Зеленского о помощи
Лукашенко попросил Зеленского о помощи306
Видео
«Украина готовится к военным действиям»
01:10
«Украина готовится к военным действиям»
Политика Армия
Нет спасения: «Солнцепек» оценили в США
02:12
Нет спасения: «Солнцепек» оценили в США
Оружие Армия
Порошенко начинает большой торг с Зеленским
00:26
Порошенко начинает большой торг с Зеленским
В мире Статьи
«Ломали дверь»: в Иране россиянку взяли за шпионаж
04:28
«Ломали дверь»: в Иране россиянку взяли за шпионаж
В мире
Пока вы спали: пилота SSJ 100 обвинили в гибели людей
03:34
Пока вы спали: пилота SSJ 100 обвинили в гибели людей
Общество
Пойманную с кокаином Бочкареву парализовало
01:00
Пойманную с кокаином Бочкареву парализовало
Шоу-бизнес
«Украингейт»: что США готовили для Зеленского
00:48
«Украингейт»: что США готовили для Зеленского
В мире Статьи
Скандал в онкоцентре Блохина: новые подробности
04:27
Скандал в онкоцентре Блохина: новые подробности
Общество
Вооруженные люди захватили российский завод
00:30
Вооруженные люди захватили российский завод
Происшествия
«Добрая девочка»: как Путин повлиял на Грету Тунберг
00:45
«Добрая девочка»: как Путин повлиял на Грету Тунберг
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение