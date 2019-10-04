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Рособрнадзор проверит сайты вузов 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Рособрнадзор проверит сайты вузов
Фото: РИА Новости
Рособрнадзор в октябре запустил мониторинг сайтов вузов на наличие двух разделов — "Международное сотрудничество" и "Доступная среда", сообщает пресс-служба ведомства.
Поясняется, что мониторинг сайтов проводится ежегодно для проверки сведений, которые вузы должны размещать в рамках соблюдения требований законодательства к структуре официального сайта образовательной организации, и формата представления информации. Ежегодно такому анализу подвергаются все вузы, имеющие лицензию на осуществление образовательной деятельности.
"Начиная с октября 2019 года мониторинг будет проводиться на основе новых показателей, утвержденных приказом Рособрнадзора, который был зарегистрирован в Минюсте в конце сентября 2019 года. В соответствии с этим приказом, на официальных сайтах вузов в обязательном порядке должны присутствовать два новых подраздела: "Международное сотрудничество" и "Доступная среда", — поясняют в пресс-службе.
Уточняется, что в подразделе "Международное сотрудничество" вузы должны публиковать информацию о заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранными и международными организациями по вопросам образования и науки.
Кроме того, в подразделе "Доступная среда" должна присутствовать информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Также в рамках мониторинга будет проверяться наличие на сайтах необходимой информации о вузе и его филиалах, органах управления и администрации образовательной организации, педагогических работниках, материально-техническом обеспечении и оснащенности образовательного процесса, документов и другой обязательной к размещению информации.
Итоги мониторинга будут подведены в конце ноября 2019 года. Его результаты будут размещены в личных кабинетах образовательных организаций в автоматизированной информационной системе "Мониторинг" и на портале "Карта вузов" и рассмотрены в ходе экспертного семинара.
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Общество , Образование , Рособрнадзор , Минюст РФ
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