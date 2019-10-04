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Для жителей Серпухова построят «Сад времени» 

Вести Подмосковья 1 час назад
Для жителей Серпухова построят «Сад времени»
Фото: Эмилия Траум / Вести Подмосковья
Здесь можно будет познакомиться с историей города
На Привокзальной площади в Серпухове начались работы по созданию «Сада времени», в котором каждый желающий сможет изучить историю города и отдохнуть в ожидании транспорта. Об этом сообщает интернет-портал «РИАМО», ссылаясь на пресс-службу министерства благоустройства Московской области.
Министр благоустройства региона Михаил Хайкин рассказал, что проекту по обустройству Привокзальной площади дали название «Сад времени». Территорию площади организуют двумя пешеходными зонами. В северной части построят многофункциональную зону, с памятником Дмитрию Донскому и его брату — Владимиру Храброму — основателю города.
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Общество , Дмитрий Донской , Михаил Хайкин , Серпухов
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