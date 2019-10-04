«Счастлива без рук»

Маргарита Грачёва , пострадавшая от рук экс-супруга в интервью «Комсомольской правде», заявила, что планирует снова выйти замуж. Девушка отметила, что ей уже сделали предложение, но свадьба состоится не в этом году.

Впервые Грачёва намекнула на новые отношения в своей недавно вышедшей книге «Счастлива без рук». В последней главе девушка ввела в сюжет персонажа Мистера Икс, у которого завязывается роман с главной героиней. Оказалось, что у героя есть реальный прототип.

«Пока я не хочу это афишировать. С мамой я этого человека уже познакомила. Он сделал мне предложение, я его приняла. Будет свадьба. Но не в этом году», — отметила Грачёва.

Девушка также отметила, что на отсутствие внимания со стороны мужского пола не жалуется. В соцсетях у неё десятки сообщений от незнакомцев, желающих завязать отношения.

Ранее Грачёва приняла участие в откровенной фотосессии. Девушка таким образом решила показать, что даже с тяжкими увечьями можно быть сексуальной. Серия снимков была опубликована на странице девушки в Instagram. В подписи к фото она задалась вопросом, в чём же проявляется сексуальность. Отвечая, Грачёва отметила, что после инцидента с супругом она признала свою непривлекательность, но со временем научилась «принимать себя такой».

Маргарита Грачёва пострадала в декабре 2017 года. Супруг, услышав, что девушка хочет с ним расстаться, вывез жену в лес, где целый час издевался над ней: отрубил Маргарите кисти рук. Осознав свой страшный поступок, злоумышленник отвёз супругу в клинику. Медики сумели спасти левую руку девушки, на месте правой сейчас стоит немецкий протез.