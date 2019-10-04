Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Счастлива без рук» 

Рамблер 25 минут назад
Маргарита Грачёва, пострадавшая от рук экс-супруга в интервью «Комсомольской правде», заявила, что планирует снова выйти замуж. Девушка отметила, что ей уже сделали предложение, но свадьба состоится не в этом году.
Впервые Грачёва намекнула на новые отношения в своей недавно вышедшей книге «Счастлива без рук». В последней главе девушка ввела в сюжет персонажа Мистера Икс, у которого завязывается роман с главной героиней. Оказалось, что у героя есть реальный прототип.
«Пока я не хочу это афишировать. С мамой я этого человека уже познакомила. Он сделал мне предложение, я его приняла. Будет свадьба. Но не в этом году», — отметила Грачёва.
Девушка также отметила, что на отсутствие внимания со стороны мужского пола не жалуется. В соцсетях у неё десятки сообщений от незнакомцев, желающих завязать отношения.
Ранее Грачёва приняла участие в откровенной фотосессии. Девушка таким образом решила показать, что даже с тяжкими увечьями можно быть сексуальной. Серия снимков была опубликована на странице девушки в Instagram. В подписи к фото она задалась вопросом, в чём же проявляется сексуальность. Отвечая, Грачёва отметила, что после инцидента с супругом она признала свою непривлекательность, но со временем научилась «принимать себя такой».
Маргарита Грачёва пострадала в декабре 2017 года. Супруг, услышав, что девушка хочет с ним расстаться, вывез жену в лес, где целый час издевался над ней: отрубил Маргарите кисти рук. Осознав свой страшный поступок, злоумышленник отвёз супругу в клинику. Медики сумели спасти левую руку девушки, на месте правой сейчас стоит немецкий протез.
Устроившая голый протест актриса стала депутатом
Комментарии5
Общество , Фото , Маргарита Грачева , Комсомольская правда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лукашенко попросил Зеленского о помощи
Лукашенко попросил Зеленского о помощи29
«Украингейт»: что США готовили для Зеленского
«Украингейт»: что США готовили для Зеленского48
«Добрая девочка»: как Путин повлиял на Грету Тунберг
«Добрая девочка»: как Путин повлиял на Грету Тунберг8
Россияне ответили Малышевой про пенсионный возраст
Россияне ответили Малышевой про пенсионный возраст368
Украина и Литва оккупировали туалет в ПАСЕ
Украина и Литва оккупировали туалет в ПАСЕ50
Видео
«Украина готовится к военным действиям»
01:10
«Украина готовится к военным действиям»
Политика Армия
Нет спасения: «Солнцепек» оценили в США
02:12
Нет спасения: «Солнцепек» оценили в США
Оружие Армия
Порошенко начинает большой торг с Зеленским
00:26
Порошенко начинает большой торг с Зеленским
В мире Статьи
Пока вы спали: пилота SSJ 100 обвинили в гибели людей
03:34
Пока вы спали: пилота SSJ 100 обвинили в гибели людей
Общество
Пойманную с кокаином Бочкареву парализовало
01:00
Пойманную с кокаином Бочкареву парализовало
Шоу-бизнес
«Украингейт»: что США готовили для Зеленского
00:48
«Украингейт»: что США готовили для Зеленского
В мире Статьи
Скандал в онкоцентре Блохина: новые подробности
04:27
Скандал в онкоцентре Блохина: новые подробности
Общество
Вооруженные люди захватили российский завод
00:30
Вооруженные люди захватили российский завод
Происшествия
«Добрая девочка»: как Путин повлиял на Грету Тунберг
00:45
«Добрая девочка»: как Путин повлиял на Грету Тунберг
В мире Статьи
Не верьте украинцам: о чем предупредили Трампа
04:37
Не верьте украинцам: о чем предупредили Трампа
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение