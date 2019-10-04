Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Андрей Норкин заявил об усталости российских зрителей от украинской темы 

Говорит Москва 50 минут назад
«Путин сказал правильно»
Фото: ТАСС
Ранее Владимир Путин отметил, что федеральным каналам не следует критиковать Украину и братский народ.
Ведущий программы «Место встречи» на НТВ Андрей Норкин в интервью «Говорит Москва» отметил, что в эфире от этой темы уже устали.
«Мы в новом сезоне стараемся вообще не говорить про Украину. Зритель устал от этой темы, а мы идём за зрителем. Зрителю нужна другая тематика, российская. А Путин сказал правильно — не надо никого очернять. Что ж мы тогда будем тогда становиться такими же идиотами, как с той стороны, которые про нас что-то придумывают. Но я не вижу какой-то сенсации в словах президента».
Журналист добавил, что на Украине не происходит ничего, что могло бы заинтересовать российских зрителей.
«Говорят, что даже Запад от Украины устал. Слушайте, от них все устали. У них градус абсурда настолько зашкаливает, что это действительно становится какой-то несерьёзной историей. Реальных изменений там, ничего не происходит. И зачем тогда нам об этом рассказывать?»
Ранее президент России на заседании дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что «мы не должны выставлять нашего соседа, нашего ближайшего соседа и братский народ, без всякого преувеличения, в каком-то невыгодном свете». По словам Путина, поступать подобным образом неправильно. В ответ президенту ведущая телеканала «Россия 1» Ольга Скабеева сказала: «Никогда не делаем это специально».
Устроившая голый протест актриса стала депутатом
Говорит Москва: последние новости
Минздрав Саратовской области поручил главврачу Дергачёвской больницы извиниться за провоз инвалидов в машине с капустой Минздрав Саратовской области поручил главврачу Дергачёвской больницы извиниться за провоз инвалидов в машине с капустой Худруком «Ленкома» после смерти Марка Захарова станет его директор Варшавер Худруком «Ленкома» после смерти Марка Захарова станет его директор Варшавер В онкоцентре им. Блохина сообщили о работе в штатном режиме В онкоцентре им. Блохина сообщили о работе в штатном режиме
Комментарии1
Общество , Андрей Норкин , Ольга Скабеева , Владимир Путин , Валдайский клуб , НТВ , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лукашенко попросил Зеленского о помощи
Лукашенко попросил Зеленского о помощи28
«Украингейт»: что США готовили для Зеленского
«Украингейт»: что США готовили для Зеленского48
«Добрая девочка»: как Путин повлиял на Грету Тунберг
«Добрая девочка»: как Путин повлиял на Грету Тунберг8
Россияне ответили Малышевой про пенсионный возраст
Россияне ответили Малышевой про пенсионный возраст368
Украина и Литва оккупировали туалет в ПАСЕ
Украина и Литва оккупировали туалет в ПАСЕ46
Видео
«Украина готовится к военным действиям»
01:10
«Украина готовится к военным действиям»
Политика Армия
Нет спасения: «Солнцепек» оценили в США
02:12
Нет спасения: «Солнцепек» оценили в США
Оружие Армия
Порошенко начинает большой торг с Зеленским
00:26
Порошенко начинает большой торг с Зеленским
В мире Статьи
Пока вы спали: пилота SSJ 100 обвинили в гибели людей
03:34
Пока вы спали: пилота SSJ 100 обвинили в гибели людей
Общество
Пойманную с кокаином Бочкареву парализовало
01:00
Пойманную с кокаином Бочкареву парализовало
Шоу-бизнес
«Украингейт»: что США готовили для Зеленского
00:48
«Украингейт»: что США готовили для Зеленского
В мире Статьи
Скандал в онкоцентре Блохина: новые подробности
04:27
Скандал в онкоцентре Блохина: новые подробности
Общество
Вооруженные люди захватили российский завод
00:30
Вооруженные люди захватили российский завод
Происшествия
«Добрая девочка»: как Путин повлиял на Грету Тунберг
00:45
«Добрая девочка»: как Путин повлиял на Грету Тунберг
В мире Статьи
Не верьте украинцам: о чем предупредили Трампа
04:37
Не верьте украинцам: о чем предупредили Трампа
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение