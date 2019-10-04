Андрей Норкин заявил об усталости российских зрителей от украинской темы

Ведущий программы «Место встречи» на НТВ Андрей Норкин в интервью «Говорит Москва » отметил, что в эфире от этой темы уже устали.

«Мы в новом сезоне стараемся вообще не говорить про Украину. Зритель устал от этой темы, а мы идём за зрителем. Зрителю нужна другая тематика, российская. А Путин сказал правильно — не надо никого очернять. Что ж мы тогда будем тогда становиться такими же идиотами, как с той стороны, которые про нас что-то придумывают. Но я не вижу какой-то сенсации в словах президента».

Журналист добавил, что на Украине не происходит ничего, что могло бы заинтересовать российских зрителей.

«Говорят, что даже Запад от Украины устал. Слушайте, от них все устали. У них градус абсурда настолько зашкаливает, что это действительно становится какой-то несерьёзной историей. Реальных изменений там, ничего не происходит. И зачем тогда нам об этом рассказывать?»