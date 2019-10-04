«Это даже полезно»: россияне спокойно реагируют на критику

Аналитическая служба Рамблера опросила россиян на тему того, как они реагируют на критику в свой адрес.

Если 48% проголосовавших реагируют на нее абсолютно спокойно, то 38% опрошенных не любят, когда их критикуют, однако считают, что это очень даже полезно.

8% россиян совершенно не любят слышать критику в свой адрес, поэтому и полезного в ней тоже ничего не видят.

А 6% опрошенных не воспринимают критику настолько сильно, что она может вывести их из себя.

Всего в опросе приняли участие 5 141 человек.

Телеведущий Владимир Соловьев оскорбил слушателя из Татарстана в эфире «Вести FM». Поводом послужила критика радиослушателя в адрес Соловьева — он назвал телеведущего «лакеем».