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«Это даже полезно»: россияне спокойно реагируют на критику 

Рамблер 46 минут назад
«Это даже полезно»: россияне спокойно реагируют на критику
Фото: ТАСС
Аналитическая служба Рамблера опросила россиян на тему того, как они реагируют на критику в свой адрес.
Если 48% проголосовавших реагируют на нее абсолютно спокойно, то 38% опрошенных не любят, когда их критикуют, однако считают, что это очень даже полезно.
8% россиян совершенно не любят слышать критику в свой адрес, поэтому и полезного в ней тоже ничего не видят.
А 6% опрошенных не воспринимают критику настолько сильно, что она может вывести их из себя.
Всего в опросе приняли участие 5 141 человек.
Телеведущий Владимир Соловьев оскорбил слушателя из Татарстана в эфире «Вести FM». Поводом послужила критика радиослушателя в адрес Соловьева — он назвал телеведущего «лакеем».
«Ты, мразь, за кого? Не позорь Татарстан, мразь!» — сказал Соловьев «Хасанову из Татарстана». Телеведущий заявил, что отдаст номер его телефона на проверку, и обосновал это тем, что таких, как «Хасанов», надо проверять, «а потом они в ИГИЛ [запрещенная в России организация] всплывают». При этом комментарий слушателя Соловьев зачитал с характерным акцентом.
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Комментарии
Общество , Владимир Соловьев , Исламское государство , Вести ФМ
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