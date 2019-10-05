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Скабеева оценила оговорку Лукашенко о России на встрече с Зеленским 

RT на русском + ещё 19 16 минут назад
Скабеева оценила оговорку Лукашенко о России
Фото: ТАСС
Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала оговорку президента Белоруссии Александра Лукашенко о России на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским.
«Как смешно Лукашенко троллит Зеленского», — написала она в своём канале в Telegram, приложив к сообщению видео соответствующего момента.
Ранее Лукашенко в ходе встречи с Зеленским в Житомире оговорился и упомянул вместо Украины Россию. Украинский лидер поправил ошибку президента Белоруссии.
«И вы знаете, Владимир Александрович, вот эта площадка регионов России, непосредственные контакты руководителей регионов…» — сказал Лукашенко во время своего выступления, после чего его и поправил Зеленский.
5 октября Зеленский в шутку оценил, к какому народу ближе белорусы — к украинцам или россиянам.
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Общество , Владимир Зеленский , Ольга Скабеева , Александр Лукашенко
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