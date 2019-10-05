Скабеева оценила оговорку Лукашенко о России на встрече с Зеленским

«Как смешно Лукашенко троллит Зеленского», — написала она в своём канале в Telegram, приложив к сообщению видео соответствующего момента.

Ранее Лукашенко в ходе встречи с Зеленским в Житомире оговорился и упомянул вместо Украины Россию. Украинский лидер поправил ошибку президента Белоруссии.

«И вы знаете, Владимир Александрович, вот эта площадка регионов России, непосредственные контакты руководителей регионов…» — сказал Лукашенко во время своего выступления, после чего его и поправил Зеленский.

5 октября Зеленский в шутку оценил, к какому народу ближе белорусы — к украинцам или россиянам.