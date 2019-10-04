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«Дура!» Садальский набросился на Малышеву 

Рамблер 1 час назад
Актер Станислав Садальский резко раскритиковал телеведущую Елену Малышеву за призыв поднять пенсионный возраст.
«Ну, то, что она дура, — это знали только в семье. Теперь знает уже весь мир», — приводит его слова «Царьград».
Ранее Малышева заявила, что благодаря последним достижениям медицины люди стали жить на 30-40 лет дольше. Она отметила, что женщины сейчас выходят на пенсию в 55 лет, после чего проживут еще 30-40 лет не работая. «И с этим что-то надо делать», — подчеркнула телеведущая, посчитав, что одним из выходов из ситуации может стать увеличение пенсионного возраста до 67 лет.
Позднее в комментарии Ura.ru Малышева отметила, что ее мнение по данному вопросу сформировалось еще задолго до пенсионной реформы. А видео с ее заявлением по пенсионному возрасту уже больше трех лет, добавила телеведущая.
Ранее Малышева в эфире программы «Жить здорово» обсудила связь ЭКО и рака мозга. Эта тема стала актуальной после появления информации о болезни актрисы Анастасии Заворотнюк.
Комментарии100
Общество , Видео , Шоу-бизнес , Елена Малышева , Станислав Садальский , Анастасия Заворотнюк , Царьград ТВ
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