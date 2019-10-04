«Дура!» Садальский набросился на Малышеву

«Ну, то, что она дура, — это знали только в семье. Теперь знает уже весь мир», — приводит его слова «Царьград».

Ранее Малышева заявила, что благодаря последним достижениям медицины люди стали жить на 30-40 лет дольше. Она отметила, что женщины сейчас выходят на пенсию в 55 лет, после чего проживут еще 30-40 лет не работая. «И с этим что-то надо делать», — подчеркнула телеведущая, посчитав, что одним из выходов из ситуации может стать увеличение пенсионного возраста до 67 лет.

Позднее в комментарии Ura.ru Малышева отметила, что ее мнение по данному вопросу сформировалось еще задолго до пенсионной реформы. А видео с ее заявлением по пенсионному возрасту уже больше трех лет, добавила телеведущая.