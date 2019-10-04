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Российские порноактеры озвучили свои заработки 

Рамблер + ещё 1 36 минут назад
Российские порноактрисы и порноактеры рассказали ведущему программы «Редакция» Алексею Пивоварову, что их заработки нельзя назвать стабильными, однако они могут варьироваться от 200 до 3 тысяч долларов в неделю.
Алексей Пивоваров побеседовал как с актерами, зарабатывающими на производстве вебкам-видео, так и порноактрисами, снимающимися в «кино для взрослых». При этом они ездят на съемки за рубеж, либо живут там, так как в России производство подобных роликов уголовно наказуемо.
Герои выпуска рассказали журналисту о своих доходах. Так, по словам Кирилла и Кати, живущих в Будапеште и снимающих вебкам-видео, они зарабатывают в месяц около пяти тысяч долларов (325 тысяч рублей), однако доход зависит от количества съемок.
Другая героиня передачи — Аня заявила, что заработок девушек может варьироваться от 200 до 3000 долларов в неделю (от 14 тысяч до 214 тысяч рублей). При этом, по ее словам, одна девушка получила за все время работы один миллион долларов (65 миллионов рублей).
Порноактриса по имени Кристина заявила журналисту, что средняя цена за съемку в сцене «парень с девушкой» в Европе составляет от 500 до 600 евро (от 32 до 39 тысяч рублей).
Ранее PornHub снял резонансный ролик под названием Dirtiest Porn Ever, чтобы привлечь внимание к проблеме отходов, попадающих в океаны и моря. Видео было опубликовано на YouTube и набрало с момента публикации более 2,7 миллионов просмотров.
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Общество , Видео , Другое , Алексей Пивоваров
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