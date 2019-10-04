«Бесноватый ребенок, которого используют взрослые дяди»

Стерлигов рассказал, как «дяди» используют «бесноватую» Грету Тунберг

Герман Стерлигов в эфире НСН заявил, что шведской школьницей прикрываются противники экологии.

Экоактивистка из Швеции Грета Тунберг изменила описание в своем профиле Twitter после того, как о ней высказался президент России Владимир Путин . В соответствии с заявлением главы РФ, она назвала себя «доброй, но плохо информированной девочкой».

Тунберг привлекла к себе внимание всего мира после эмоционального выступления в ООН , в ходе которого она обвинила мировых лидеров в уничтожении планеты из-за неконтролируемых добычи полезных ископаемых и индустриализации.

Православный предприниматель Герман Стерлигов, который неоднократно выступал против производства электроэнергии, в эфире НСН заявил, что шведскую школьницу попросту используют для прикрытия тех, кто наживается на уничтожении природы.

«Это несчастный бесноватый ребенок, которую используют взрослые дяди по своему усмотрению. Взрослые дяди, которые уничтожают природу всего мира будут прикрываться всякими экологическими тезисами, что они и делают, теперь и из уст этой девочки. Они подменяют тезис: говорят все правильно, смотрите, природа гибнет, все замусорено, лишаем будущего всех и вся. Но выводы из этого делаются такие, что все это будет продолжаться», — сказал он.

Стерлигов добавил, что единственный, по его мнению, способ спасти планету — отключить планету от электричества и прекратить добычу полезных ископаемых.

«Нет ни одного конструктивного предложения, как это прекратить. А прекратить это можно только одним способом — запретить добычу полезных ископаемых и расселить мегаполисы. И об этом никакая бесноватая Грета не говорила и говорить не будет. Потому что метод только один: вырубить электричество, обрезав все ЛЭП на планете. А эти Греты, которые появляются, делают все для того, чтобы увести от этого, или дискредитировать эту идею. И поэтому ей аплодирует ООН, ее показывают по всем телеканалам во всем мире», — заключил бизнесмен.