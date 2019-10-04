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Александра Хвана срочно доставили в больницу 

Рамблер + ещё 6 7 минут назад
Хван экстренно госпитализировали
Фото: 360.tv
Александр Хван был экстренно доставлен в больницу, сообщает 5 канал.
По его данным, сегодня утром у Хвана обострилось легочное заболевание, он был экстренно госпитализирован в одну из клиник Москвы.
По информации телеграм-канала «112», медицинская помощь потребовалась Хвану из-за проблем с дыханием, а в медучреждении, куда он был доставлен, у него диагностировали обострение хронического бронхита.
«Я сейчас в рентген-кабинете», — сообщил «360» сам Хван, подтвердив как наличие хронического бронхита, так и его обострение.
61-летний Александр Хван — режиссер и актер. Он снял такие фильмы и сериалы, как «Кармен», «Прибытие поезда», «Гаражи», «Полцарства за любовь», «Марьина роща» и «Дюба-дюба», а снялся в таких, как «Питер ФМ», «Дети Арбата», «Икра» и «Мания Жизели».
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Общество , Александр Хван , Москва
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