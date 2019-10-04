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Ветер северный: москвичам пообещали заморозки 

Газета.Ru 1 час назад
Порывистый ветер, дождь и ночные заморозки, — вот, что ждет москвичей в начале будущей недели. Такую погоду принесет холодный циклон, но отчаиваться не стоит: к выходным тучи разойдутся, в столицу придет потепление, придет в норму атмосферное давление. О том, какие перепады температур придется пережить жителям Москвы с 4 по 11 октября, читайте в «Газете.Ru».
Погода на будущей неделе принесет москвичам одно разочарование: холодный атмосферный фронт разрушит приятное впечатление от начала октября: центр погоды «Фобос» прогнозирует промозглую, холодную, ветреную погоду с заморозками.
Уже в пятницу, 4 октября, холодный фронт пересечет столичный регион, и станет гораздо прохладнее. Днем облачно с прояснениями, местами пройдет кратковременный дождь. Температура +12…+14°С, по области +10…+15°С. Ветер северо-западный 5-10 м/с, порывистый. Ночью облачно с прояснениями, местами снова пройдут небольшие дожди. Минимальная температура +4…+6°С, по области +3…+8°С. Ветер северный 3-8 м/с. Атмосферное давление понизится и составит 737 мм рт. ст.
Такая погода не слишком хороша для того, чтобы проводить время на свежем воздухе, но все же если вы собирались посмотреть, что будет в этот раз на ежегодном московском фестивале «Золотая осень», лучше это сделать в пятницу.
В этом году четыре площадки гастрономического фестиваля расположились в центре города, а 27 — в других округах. На площади Революции, например, будет ярмарка, где будут представлена сыры (от горгонзолы до «Озерицкого»), экзотические мясные деликатесы вроде мяса страуса и марала, грибы, сушеные на русской печи, варенья, соусы, травяные чаи — в общем, странная еда, которой не бывает в супермаркетах. Для людей, которые не боятся незнакомых продуктов, пробовать новое — лучшее развлечение. Решайтесь.
В субботу, 5 октября, столица окажется в тыловой части циклона — усилится вторжение холодного воздуха с севера, а показания термометров, как говорят синоптики, будут близки к климатической норме. Днем в Москве и Подмосковье преимущественно облачно, но без существенных осадков. Температура днем в столице +7…+9°С, по области +5…+10°С. Ветер северо-западный 3-8 м/с.
Ночью облачно, местами возможен небольшой дождь. Минимальная температура +4…+6°С, по области +2…+7°С. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление повысится и составит 745 мм рт. ст., что немного ниже нормы.
Провести этот холодный субботний вечер, конечно, захочется дома — зачем выходить в такую погоду. Но имейте в виду: дальше — еще хуже, а потом вообще наступит зима.
Так не стоит ли одеться по погоде и забраться в какой-нибудь парк? Тропарево, Измайлово, Покровское-Стрешнево — каждый житель Москвы знает, куда ему ближе. Главное — чтобы вокруг не было суеты, музыки, мероприятий, еды и прочих развлечений, которые отвлекают от тишины, запахов опавшей листвы и пронзительного осеннего воздуха.
В воскресенье, 6 погоду в столице будет определять циклон, который приблизится теперь уже с юга. Днем облачно, местами небольшой дождь. Температура +8…+10°С, по области +6…+11°С. Ветер юго-восточный 4-9 м/с. Ночью облачно, дождь. Минимальная температура +4…+6°С, по области +3…+8°С. Ветер северо-восточный 3-8 м/с.
Атмосферное ожидается 741 мм рт. ст., это ниже нормы.
Предлагаем в воскресенье выходить на улицу разве что в магазин — к счастью, в московских домах уже давно включено отопление. А также ест электричество, так что ничто не помешает, например, посмотреть кино.
Между прочим, 6 октября исполнится 130 лет с того момента, как в Париже было открыто кабаре «Мулен Руж», знаменитое своими канканами, известными посетителями, среди которых были Пабло Пикассо и Оскар Уайльд, и, конечно, плакатами, написанными Анри Тулуз-Лотреком. По этому поводу имеет смысл пересмотреть музыкальный фильм 2001 года «Мулен Руж!» с Николь Кидман и Юэном Макгрегором в главных ролях — это наивное кино когда-то вернуло утраченную славу парижскому кабаре, пусть оно теперь скрасит унылый московский вечер.
В понедельник, 7 октября, при взгляде на термометр покидать квартиру точно не захочется, но большинству все же придется, хотя на улицах москвичей будет продувать пронизывающий ветер. Днем облачно, дождь. Температура +4…+6°С, по области +3…+5°С. Ветер северо-западный 5-10 м/с, порывистый. Ночью облачно с прояснениями, без существенных осадков. Минимальная температура +1…+3°С, по области -2…+3°С. Ветер западный 3-8 м/с. Атмосферное повысится до 744 мм рт. ст., это немного ниже нормы.
Во вторник 8 октября, на гребне антициклона, в столице будет по-прежнему ветрено и прохладно. Днем облачно с прояснениями, местами возможен кратковременный дождь. Максимальная температура +3…+5°С, по области +2…+7°С. Ветер западный 3-8 м/с. Ночью облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. Минимальная температура +2…+4°С, по области 0…+5°С. Ветер западный 3-8 м/с. Атмосферное давление повысится до 747 мм рт. ст., это около нормы.
В среду, 9 октября, атмосферное давление будет расти, и на смену циклону придет антициклон — будет довольно солнечно, но прохладно. Ожидается переменная облачность, без осадков. Максимальная температура днем +3…+8°С, ночью -1…+4°С. Ветер западный 2-7 м/с. Атмосферное давление поднимется до 754 мм рт. ст., это выше нормы.
Поскольку гулять посреди недели мы все равно не ходим, а есть нам хочется каждый день, предлагаем освоить неожиданно простой сезонный рецепт Жоана Рока, одного из братьев-основателей испанского ресторана El Celler De Can Roca, в течение нескольких лет занимавшего первое место в рейтинге «50 лучших ресторанов мира», а в этом году совсем там не присутствующего (по правилам ресторан, лидирующий в течение долгого времени, не может участвовать в конкурсе).
В книге «Корни», в которой Рока собрал рецепты каталанской кухни, можно найти элементарный рис с грибами, который в Каталонии едят в середине осени.
Для начала нужно промыть, нарезать и отварить любые лесные грибы, сохранив бульон. Затем в сотейнике обжарить на оливковом масле лук, добавить грибы, а через несколько минут — нарезанный тонко чеснок и болгарский перец, зеленый и четвертинку красного для красоты. Все это нужно готовить до тех пор, пока овощи совсем не размягчатся, а грибы не потеряют влагу — тогда нужно всыпать круглозерный рис и влить грибной бульон. После этого в течение восьми минут блюдо готовят на среднем огне. Вслед за тем огонь уменьшают, томят рис с грибами еще несколько минут, пока рис полностью не приготовится, и подают, убедившись в том, что вода не выпарилась совсем полностью.
В четверг, 10 октября, ветер подует с юга — на западной периферии антициклона станет немного теплее. Погода ожидается облачная, но с прояснениями и без осадков. Максимальная температура днем +8…+12°С, ночью +3…+8°С. Ветер южный 4-9 м/с. Атмосферное давление понизится до 749 мм рт. ст., но это все равно немного выше нормы.
В пятницу, 11 октября, погода в столице и области улучшится — она будет определяться приближением с запада теплого фронта. Будет облачно, местами пройдет небольшой дождь. Максимальная температура днем +8…+13°С, ночью +4…+9°С. Ветер южный 3-8 м/с. Атмосферное давление понизится до нормы 748 мм рт. ст.
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Общество , Видео , Погода , Статьи , Оскар Уайльд , Пабло Пикассо , Николь Кидман , Газета.Ru , Москва
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