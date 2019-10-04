«Меньше знаешь — крепче спишь»: Навка рассказала о жизни с Песковым

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию и жена пресс-секретаря президента России Татьяна Навка рассказала подробности их семейной жизни.

По словам спортсменки, несмотря на чрезмерную занятость, Песков взял на себя абсолютно все обязанности по содержанию дома в порядке.

"Он рукастый, домовитый мужик. Всё дома контролирует. Взял на себя всю ответственность. Хозяин дома. Тут отвалилось, там. Он всё сделает", — сказала она в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио».

Кроме того, Навка призналась, что рядом с мужем может полностью расслабиться, а также отметила, что Песков всегда советуется с ней, прежде чем решить какие-то домашние вопросы.

"И я с ним советуюсь. Даже если дома надо шторы повесить, то прошу его совета", — заметила фигуристка.

При этом она подчеркнула, что в профессиональную деятельность мужа никогда не вмешивалась.

"Меньше знаешь — крепче спишь", — заметила она.

Рассказала Навка и о первом впечатлении от знакомства с Песковым, признавшись, что он мужчина совершенно не в её вкусе.

Никогда не могла себе представить, что у меня будет муж с усами. Но так получилось. Не скажу, что у нас была любовь с первого взгляда. Он мне даже сначала не нравился, — разоткровенничалась спортсменка.

Она также развеяла слухи о своей второй беременности, подчеркнув, что с радостью подарила бы мужу второго ребёнка, но пока этого не случилось.

Ранее News.ru писал о том, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию и жена пресс-секретаря президента России Татьяна Навка поделилась со своими поклонниками секретами традиционной русской кухни. Спортсменка опубликовала на своей странице в Instagram фотографии, на которых она занята лепкой домашних пельменей. Пользователи Сети выразили сомнение в том, что она сама сделала пельмени, предположив, что их слепила помощница по дому, а Навка лишь разложила аккуратно на столе для фотосессии.