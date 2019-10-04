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Скабеева ответила Путину 

Рамблер + ещё 15 4 минуты назад
Российские СМИ никогда не выставляют Украину в невыгодном свете специально, заявила Ольга Скабеева в своем твиттере.
Вчера на заседании дискуссионного клуба «Валдай» Владимира Путина спросили, не следует ли российским федеральным каналам перестать выставлять Украину в невыгодном свете.
«Я с вами согласен, это неправильно», — ответил он.
По словам президента, ближайшего соседа и братский народ не следует выставлять в невыгодном свете, но политику властей — можно. При этом Путин подчеркнул, что редакционная политика российских государственных каналов независима, «как не покажется странным».
Одно из средств массовой информации озаглавило новость об этом высказывании главы государства как «Путин назвал неправильным, если российские СМИ специально выставляют Украину в невыгодном свете».
«Никогда не делаем это специально», — отозвалась Ольга Скабеева, ведущая шоу «60 минут» на канале «Россия», в своем твиттере.
Комментарии97
Общество , Видео , Политика , Ольга Скабеева , Владимир Путин , Валдайский клуб
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