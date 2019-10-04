Скабеева ответила Путину

«Я с вами согласен, это неправильно», — ответил он.

По словам президента, ближайшего соседа и братский народ не следует выставлять в невыгодном свете, но политику властей — можно. При этом Путин подчеркнул, что редакционная политика российских государственных каналов независима, «как не покажется странным».

Одно из средств массовой информации озаглавило новость об этом высказывании главы государства как «Путин назвал неправильным, если российские СМИ специально выставляют Украину в невыгодном свете».