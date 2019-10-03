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Сенатор рассказал, кто стоит за попыткой сорвать выступление Толстого 

News.ru 1 час назад
Сенатор рассказал, кто хотел сорвать выступление Толстого
Фото: РИА Новости
Сенатор Александр Башкин заявил, что за попыткой сорвать выступление главы российской делегации в ПАСЕ Петра Толстого стоят Украина и Грузия.
«Это было организовано при участии делегации Украины и Грузии в ПАСЕ, не заинтересованных в работе России в ассамблее», — считает политик.
Он подчеркнул, что дебаты стали «элементарной спекуляцией, имеющей цель исказить в ПАСЕ восприятие России и попытаться усомниться в её возвращении. По его мнению, инициаторы дебатов умышленно смешали разные понятия, не проведя разницу между мирным протестом граждан и незаконными акциями, переходящими в массовые беспорядки, передаёт РИА Новости.
Активист попытался сорвать выступление вице-спикер Госдумы Петра Толстого в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), выкрикивая лозунги о „террористической России“.
26 июня 2019 года ПАСЕ подтвердила восстановление полномочий российской делегации. Таким образом, поправку, которая предлагала отказать делегации РФ, в Совете Европы признали неприемлемой, а требования Украины отклонили. Права Российской Федерации восстановлены в полном объёме без каких-либо санкций
Как писал News.ru, Латвия, Литва, Эстония, Грузия и Украина сформировали группу „Балтик плюс“ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Главной задачей группы станет критика „агрессивных действий“ России.
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Комментарии
Общество , Александр Башкин , Петр Толстой , Совет Европы , Госдума , РИА Новости , Грузия
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