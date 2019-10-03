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«Я, наоборот, защитил Татарстан»: Соловьев о конфликте со слушателем 

Рамблер 57 минут назад
«Защитил Татарстан»: Соловьев о скандале
Фото: ТАСС
Теле— и радиоведущий Владимир Соловьев прокомментировал информацию о подаче заявления в СК и Генпрокуратуру с просьбой завести на него уголовное дело из-за оскорбления жителя Татарстана.
В разговоре с RNS Соловьев предложил предоставить правоохранительным органам смс-сообщения своего оппонента, которые содержат «призывы, вежливо говоря, к противоправной деятельности» и «унизительные формулировки».
Соловьев также предположил, что подавший заявление в СК и Генпрокуратуру житель Татарстана и человек, писавший оскорбительные комментарии — это одно лицо.
«У меня же есть только его номер телефона и имя. Поэтому если это сам этот человек решил сделать, это прекрасно, заодно и "присядет"», — сказал ведущий.
При этом он удивился, на что мог обидеться «кто-то абстрактный».
«Я как раз, наоборот, защитил Татарстан и его жителей. Я сказал этому человеку, что не надо позорить Татарстан», — заявил журналист.
Кроме того, Соловьев заявил, что вообще не упоминал Татарстан в своей речи и не имитировал татарский акцент.
«Меня удивило, почему из того, что я говорил, народ решил, что я говорил это с татарским акцентом. Разве у татар такой акцент? Я, правда, никак не могу понять, при чем здесь Татарстан, при чем здесь татары. Человека зовут Хасан, он может быть откуда угодно», — сказал он.
Ранее сообщалось, что житель Татарстана обратился к главе СК РФ Александру Бастрыкину и генпрокурору России Юрию Чайке с просьбой возбудить уголовное дело в отношении Владимира Соловьева из-за оскорбления земляка. В прямом эфире радиостанции «Вести FM» Соловьев с характерным восточным акцентом зачитал сообщение «Хасана из Татарстана», в котором тот называл его «лакеем» и «путиноидом», крутящим «толстой жопой». В ответ он назвал автора сообщения мразью, призвал его не позорить Татарстан и пригрозил отдать его телефон в компетентные органы.
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Комментарии11
Общество , Юрий Чайка , Александр Бастрыкин , Владимир Соловьев , Генпрокуратура РФ , СКР , МВД , Вести ФМ , Республика Татарстан
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