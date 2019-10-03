«Защитил Татарстан»: Соловьев о скандале

«Я, наоборот, защитил Татарстан»: Соловьев о конфликте со слушателем

Теле— и радиоведущий Владимир Соловьев прокомментировал информацию о подаче заявления в СК и Генпрокуратуру с просьбой завести на него уголовное дело из-за оскорбления жителя Татарстана

В разговоре с RNS Соловьев предложил предоставить правоохранительным органам смс-сообщения своего оппонента, которые содержат «призывы, вежливо говоря, к противоправной деятельности» и «унизительные формулировки».

Соловьев также предположил, что подавший заявление в СК и Генпрокуратуру житель Татарстана и человек, писавший оскорбительные комментарии — это одно лицо.

«У меня же есть только его номер телефона и имя. Поэтому если это сам этот человек решил сделать, это прекрасно, заодно и "присядет"», — сказал ведущий.

При этом он удивился, на что мог обидеться «кто-то абстрактный».

«Я как раз, наоборот, защитил Татарстан и его жителей. Я сказал этому человеку, что не надо позорить Татарстан», — заявил журналист.

Кроме того, Соловьев заявил, что вообще не упоминал Татарстан в своей речи и не имитировал татарский акцент.

«Меня удивило, почему из того, что я говорил, народ решил, что я говорил это с татарским акцентом. Разве у татар такой акцент? Я, правда, никак не могу понять, при чем здесь Татарстан, при чем здесь татары. Человека зовут Хасан, он может быть откуда угодно», — сказал он.