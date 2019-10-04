Захарову в «Ленкоме» нашли замену 

Директор Марк Варшавер продолжит руководить «Ленкомом» после смерти художественного руководителя театра Марка Захарова. Об этом со ссылкой на вице-мэра Москвы Наталью Сергунину сообщает «Московский комсомолец».
По данным издания, решение о том, что Марк Варшавер продолжит руководить театром, принял мэр столицы Сергей Собянин.
По словам Сергуниной, которые привела газета, Варшавер сохранит за собой статус директора, но с полномочиями определять политику творческого коллектива во всех направлениях.
Сами актеры в день похорон Захарова обратились к Варшаверу с просьбой возглавить театр, подчеркивается в статье.
Художественный руководитель «Ленкома» Марк Захаров умер 28 сентября на 86-м году жизни. Он был бессменным худруком театра с 1973 года. Среди наиболее известных спектаклей режиссера: «Юнона и Авось», «Женитьба», «Вишневый сад». Марк Захаров также снял популярные фильмы «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен», «Дом, который построил Свифт», «Формула любви» и «Убить дракона».