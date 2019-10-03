В Петербурге открыли новые станции метро

Пассажиры петербургского метрополитена смогут пользоваться тремя новыми станциями в Купчине. «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» начинают полноценную работу с 3 октября.

Открыть их должны были уже давно, ещё в 2016 году. Но сроки не раз переносили — сначала на май 2018 года, потом на февраль-март 2019-го, затем на май, июль, август, сентябрь. Но время шло быстро, а работа — медленно. Дошло до того, что Смольный разорвал контракт с Метростроем, и вдобавок собирается лишить метрополитен части субсидии на этот год.

Час икс пробил 5 сентября, когда, наконец, станции должны были открыться. Приехали журналисты, спикер Заксобрания Вячеслав Макаров и на тот момент ещё врио губернатора Александр Беглов . И тут выяснилось, что система безопасности на объекте работает некорректно. В штатной ситуации всё в порядке, но во внештатной она могла дать сбой. Так что новые перроны подземки открыли лишь для технического проезда составов — без пассажиров. А полноценный пуск снова отложили.

«Это было абсолютно правильное решение Беглова, нельзя открывать станции, если есть риск», — категорично заявил Макаров и даже привёл в пример историю с запуском космического челнока «Буран», когда приехало руководство страны, высокие гости из других государств, военные атташе, а старт в последний момент перенесли на несколько недель, так как одна из систем корабля могла дать сбой.