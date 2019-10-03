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Якутского шамана признали невменяемым 

Рамблер + ещё 9 1 час назад
Якутского шамана признали невменяемым
Фото: youtube
Якутский шаман Александр Габышев признан невменяемым по результатам комплексной психолого-психиатрической экспертизы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на координатора правозащитной организации «Правозащита Открытки» Алексея Прянишникова.
По словам Прянишникова, адвокаты Габышева смогут ознакомиться с заключением экспертизы только в субботу.
Адвокат Ольга Тимофеева заявила «Интерфаксу», что защита намеревается провести свою экспертизу с независимыми экспертами на следующей неделе.
«Считаем, что в рамках амбулаторной экспертизы и в условиях недостатка времени невозможно сделать достоверное и исчерпывающее заключение о степени вменяемости подследственного», — сказала она.
Называющий себя шаманом Александр Габышев в марте начал пешее путешествие длиной в 8 тысяч км из Якутии в Москву, чтобы «изгнать Путина» и «восстановить народовластие». Через три тысячи километров его задержали правоохранительные органы.
Габышев обвиняется в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Сейчас он находится в Якутске под подпиской о невыезде.
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Общество , Александр Габышев , Ольга Тимофеева , МВД , Интерфакс
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