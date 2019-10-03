Более 450 сирот получили жилье в Подмосковье c начала года

Жилье в Подмосковье получили 476 детей-сирот, всего до конца года квартирами будут обеспечены 734 человека, сообщила министр образования региона Ольга Забралова . Ее цитирует корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 3 октября.

По ее словам, на эти цели из областной казны выделено более 1,9 миллиарда рублей. Она подчеркнула, что чаще всего квартиры предоставляются в новостройках и в муниципалитетах с развитой инфраструктурой.

29 сентября в Одинцове состоялся областной фестиваль приемных семей. В нем приняли участие около двух тысяч участников — кандидаты в замещающие родители, приемные семьи и воспитанники детских домов.