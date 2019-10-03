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Более 450 сирот получили жилье в Подмосковье c начала года 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Более 450 сирот получили жилье в Подмосковье c начала года
Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки
Жилье в Подмосковье получили 476 детей-сирот, всего до конца года квартирами будут обеспечены 734 человека, сообщила министр образования региона Ольга Забралова. Ее цитирует корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 3 октября.
По ее словам, на эти цели из областной казны выделено более 1,9 миллиарда рублей. Она подчеркнула, что чаще всего квартиры предоставляются в новостройках и в муниципалитетах с развитой инфраструктурой.
29 сентября в Одинцове состоялся областной фестиваль приемных семей. В нем приняли участие около двух тысяч участников — кандидаты в замещающие родители, приемные семьи и воспитанники детских домов.
В июле сообщалось, с начала года органы опеки и попечительства Подмосковья устроили в приемные семьи 957 детей-сирот. Губернатор Андрей Воробьев ранее заявил, что необходимо заботиться о льготных категориях граждан, особенно о подрастающем поколении.
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Общество , Другое , Андрей Воробьев , Ольга Забралова , Lenta.ru , Московская область
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